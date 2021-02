Het geweld van de Champions League staat op het punt opnieuw los te barsten. In de achtste finales staan er al heel wat mooie affiches op het programma, maar waar kijken de journalisten van Sport/Voetbalmagazine naar uit?

Barcelona - PSG

De clash tussen Lionel Messi en Neymar (die er in de heenwedstrijd echter niet bij kan zijn), is al op de eerste dag een duel om duimen en vingers bij af te likken. Redacteur Peter t'Kint kan niet wachten tot de kraker begint. 'Een tip: misschien moeten de zenders die in 2017 ook over de rechten beschikten, beide matchen in deze periode nog eens integraal heruitzenden. Als opwarmertje. En misschien kunnen Koeman of Pocchetino ook nog eens naar de beelden van toen kijken en de spelers het veld op sturen met deze ene tactische richtlijn: zorg voor evenveel spektakel!

'Ongetwijfeld wishfull thinking, maar de heenwedstrijd uit 2017 in Parijs, op 14 februari, was een Valentijnscadeau om van te snoepen. Een wervelend PSG speelde Barcelona overhoop. Messi, Neymar, Iniesta, Suarez, Piqué, Busquets, ze raakten geen leer. Parijs werd gek na de 4-0, in Qatar rekenden ze zich al rijk.

'Drie weken later volgde een ongelooflijke remontada: 6-1 met dit keer een ontketende Neymar en een doldwaze slotfase waarin PSG, met een zeer slechte Meunier die avond, werd afgestraft voor elke fout. Wie zet de tent deze keer in brand?'

Leipzig - Liverpool

Dinsdag zorgt al meteen voor twee echte kleppers, want naast Barcelona - PSG staat ook Leipzig - Liverpool op het programma. Frédéric Vanheule installeert zich alvast in zijn zetel voor de kraker tussen de twee Duitse coaches. 'Vorig seizoen ontliepen beide teams elkaar in de halve finales van het kampioenenbal, nu staan ze in de achtste finales al tegenover elkaar. Bij de Reds hopen ze op een spoedige terugkeer van Diogo Jota, die midden december uitviel met een knieletsel. Maar de Portugees toonde tussen eind september en Sinterklaas met vijf doelpunten in negen duels aan dat hij de perfecte blikopener kan zijn en met een flits een duel in een beslissende plooi legt.'

Ook Aurélie Herman vindt de wedstrijd tussen de twee aanvallend ingestelde teams eentje om niet te missen. 'Het zal interessant zijn om te zien hoe Liverpool reageert op het Europese podium, nadat het volgens Klopp "niet meer meedoet voor de Engelse titel". Kan de Engelse verdediging de netten schoon houden zo ver van Anfield? Kan Alisson nog eens tonen dat hij bij de wereldtop behoort op zijn positie? Het is alleszins een strijd tussen een Leipzig dat net nog 9/9 behaald en een Liverpool dat drie keer verslagen werd in de laatste drie wedstrijden. Wat zal dat vanavond geven?'

De Puskas Arena in Boedapest is het decor voor de achtste finale tussen Leipzig en Liverpool dinsdagavond © GETTY

Sevilla - Dortmund

Steve Van Herpe heeft twee datums op zijn agenda in het rood aangeduid: 17 februari en 3 maart. Dan worden de heen- en terugwedstrijd tussen Sevilla en Borussia Dortmund gespeeld. 'Ik kijk uit naar die matchen omdat de mannen van Julen Lopetegui in bloedvorm verkeren en ze met de 22-jarige Jules Koundé centraal achterin een van de hotste verdedigers van het moment hebben lopen. Benieuwd of hij Erling Haaland aan de ketting kan leggen. Dat wordt een duel in het duel.'

Atalanta - Real Madrid

Italië heeft nog twee ijzers in het vuur in de knock-outfase van de Champions League. Juventus moet het opnemen tegen Porto en Atalanta krijgt een droomduel voorgeschoteld tegen Real Madrid. Italiëkenner Geert Foutré kijkt vooral uit naar die laatste wedstrijd én ex-Genkie Joakim Maehle. 'Vorig jaar haalde Atalanta ei zo na de halve finales in de CL, nu heeft het met Real alweer een droomaffiche. Benieuwd of Joakim Maehle, in december nog aan de slag met KRC Genk waar hij wat op uitgekeken was, toont of hij dat niveau al aankan, en of hij er überhaupt aan de aftrap komt. Maehle speelt bij zijn nieuwe club zowel op links als op rechts maar is niet altijd basisspeler, evenmin als die andere ex-Genkie, Roeslan Malinovski.

