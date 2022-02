Na meer dan twee maanden wachten is het deze week eindelijk zover. Dinsdagavond wordt de knock-outfase van de UEFA Champions League op gang getrapt. Hoog tijd dus om eens terug te blikken op de groepsfase aan de hand van een aantal interessante data.

Dat de groepsfase geen opwarmertje is, bewezen Liverpool, Ajax en Bayern München. Ze kenden geen genade en wonnen al hun matchen. Bayern deed dit voor de tweede keer in drie jaar, en bevestigde met 22 goals zijn status als doelpuntenmachine. Ajax behaalde voor de eerste keer in zijn geschiedenis achttien op achttien.

Niet alle ploegen plaatsten zich met zoveel gemak voor de volgende ronde. Atlético Madrid en Benfica wonnen slechts 2 matchen en hadden bovendien een negatief doelsaldo. Toch zien we ook hen terug in de 1/8 finales.

Engelse kilometervreters

Als we kijken naar het aantal afgelegde kilometers zien we dat de Engelse ploegen erboven uitsteken. Liverpool (177,90 km), Manchester United (174,79 km), Chelsea (170,50 km) en Manchester City (159,59 km) liepen het meest van alle ploegen.

Waar Liverpool haar zes overwinningen behaalde dankzij hoge pressing en veel afgelegde kilometers, deed Ajax dat op een andere manier. De Amsterdammers liepen op een na het minst van alle ploegen (135,07 km). Ze bleven trouw aan hun gekende huisstijl en lieten de bal het werk doen.

Bij Red Bull Salzburg merken we een bijzonder fenomeen op. Aaronson (78,2 km) en Seiwald (69,1 km) legden de grootste afstand af van alle spelers in het tornooi. Toch liepen de Oostenrijkers in teamverband het minst van alle ploegen die doorstootten, 125,20 km.

Inter gevaarlijkste ploeg, Lille defensief sterk

Wie dacht dat Inter Milaan zonder Romelu Lukaku aanvallend minder voor de dag zou komen, heeft het grondig mis. De Italianen vuurden tijdens de groepsfase 117 schoten af en waren daarmee de gevaarlijkste ploeg van de groepsfase.

Lille blonk dan weer uit op defensief vlak. De Franse regerende kampioen slikte slechts vier doelpunten en had de meeste balveroveringen van alle doorstotende ploegen. Vooral linksback Reinildo was met 49 recuperaties een belangrijke pion in de Lilleverdediging.

© GETTY

Parijs' spektakel blijft uit

Toen Lionel Messi afgelopen zomer de overstap naar PSG maakte, leken de Parijzenaars de gedoodverfde favoriet voor de eindwinst van de Champions League. En hoewel ze zich redelijk vlot voor de volgende ronde plaatsten, bleef het verwachte spektakel uit. PSG scoorde 'maar' 13 keer en enkel Sporting Lissabon creeërde minder aanvallen.

Ajaxspits Sébastien Haller was dan wel een Champions Leaguedebutant, toch vond de Ivoriaan blindelings de weg naar het doel. Met 10 goals in 6 wedstrijden laat hij onder andere Robert Lewandowski (9) en Cristiano Ronaldo (6) achter zich.

Eden Hazard beleeft alweer een moeilijk seizoen bij Real Madrid. De Belg moet zo goed als altijd vrede nemen met een rol als invaller. Dat heeft voor een groot deel te maken met de bloedvorm van concurrent Vinícius Júnior. Met 41 aanvallende acties was de Braziliaanse winger de meest dreigende speler van de groepsfase.

Zo, met deze statistieken kan het speculeren over het verdere verloop van de Champions League beginnen, al blijven het maar cijfers. Het zal hoe dan ook op het veld moeten gebeuren.

Door Flor Van de Weghe

