Titelverdediger Chelsea, met Romelu Lukaku in de spits, heeft woensdag op de tweede speeldag van de Champions League met 1-0 verloren bij Juventus. Benfica, met Jan Vertonghen centraal achterin, won vlotjes met 3-0 van FC Barcelona.

Al na minder dan drie minuten bracht Darwin Nunez (3.) de Portugezen op voorsprong tegen Barcelona. Rafa Silva (69.) verdubbelde de bonus middenin de tweede helft. In het slot maakte Nunez (79.) de vernedering voor Barça compleet door er nog 3-0 van te maken. Helemaal op het einde werd Eric Garcia nog uitgesloten bij de bezoekers met een tweede gele kaart.

Nog in groep E haalde Bayern München het vlotjes met 5-0 van Dynamo Kiev. De onvermijdelijke Robert Lewandowski (12, 27.) maakte al twee doelpunten in het eerste halfuur. Na de rust dikten Serge Gnabry (68.), Leroy Sane (74.) en Maxim Choupo-Moting (87.) het totaal nog een pak verder aan.

Bayern is alleen leider met zes punten, Benfica is tweede met vier punten. Kiev heeft één punt, Barcelona is puntenloos en troosteloos laatste.

Juventus

Romelu Lukaku aan de slag tegen Juventus © Getty Images

Bij Juventus was het Federico Chiesa die bij het begin van de tweede helft al na zeventien seconde wist te scoren. Romelu Lukaku en zijn ploegmaats wisten geen antwoord meer te formuleren.

Eerder op de avond haalde Zenit het in groep H met 4-0 van Malmö. Juve leidt met zes punten, Chelsea en Zenit hebben er elk drie. Malmö sprokkelde nog geen punten.

Wolfsburg

Wolfsburg, waar met Koen Casteels, Sebastiaan Bornauw en Dodi Lukebakio drie Belgen aan de aftrap verschenen, speelde 1-1 gelijk tegen Sevilla. Renato Steffen (49.) bracht de Duitsers kort na de rust op voorsprong. Vijf minuten voor tijd werd bij de thuisploeg Josuha Guilavogui uitgesloten met een tweede gele kaart en ging de bal op de stip. Ivan Rakitic (86.) maakte de gelijkmaker vanop elf meter.

Nog in groep G won Salzburg met 2-1 van Rijsel, waarbij de jonge Belgische aanvaller Amadou Onana op het uur kwam invallen. De Fransen stonden toen al 2-0 achter na twee penaltydoelpunten van Karim Adeyemi (35, 53.). Burak Yilmaz (62.) maakte nog de aansluitingstreffer, maar verder kwam Rijsel niet meer.

Salzburg is verrassend leider met vier punten. Sevilla en Wolfsburg tellen elk twee punten, Rijsel heeft er eentje.

Cristiano Ronaldo

Het Manchester United van Cristiano Ronaldo won met 2-1 tegen Villareal. Paco Alcacer (53.) bracht de Spanjaarden op voorsprong, Alex Telles (60.) hing de bordjes al gauw weer gelijk. Diep in de blessuretijd schonk Ronaldo (90+5.) United nog de zege. Atlanta, dat eerder op de avond met 1-0 won van Young Boys, is leider in groep F met vier punten. Young Boys en United tellen elk drie punten, Villareal heeft er eentje.

