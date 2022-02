Europese parlementsleden hebben dinsdag in een open brief aan de Europese Voetbalconfederatie UEFA gevraagd om de finale van de Champions League van eind dit seizoen niet te laten doorgaan in het Russische Sint-Petersburg en de samenwerking met hoofdsponsor Gazprom te beëindigen.

'De UEFA moet nu handelen', klinkt het in de open brief. 'We dringen erop aan Sint-Petersburg en andere Russische steden niet langer te beschouwen als potentiële locaties voor internationale voetbaltoernooien. Ook vragen wij de samenwerking met het Russische energiebedrijf Gazprom stop te zetten.'

Ook de Britse eerste minister Boris Johnson ziet een CL-finale in Sint-Petersburg niet langer zitten. 'Het is van vitaal belang dat president Poetin beseft dat zij acties catastrofale gevolgen hebben voor Rusland', verklaarde Johnson na een zitting van het parlement. 'Zijn acties in de Donbass zullen een armer en geïsoleerd Rusland tot gevolg hebben, een paria. Het is dan ook ondenkbaar dat we internationale voetbaltoernooien zullen houden in een land dat soevereine staten binnenvalt.'

Afgelopen weekend klonk het bij UEFA dat er geen plannen waren om de Champions League-finale te verhuizen naar een andere speelstad, maar dat de situatie wel nauwgezet werd opgevolgd.

'De UEFA moet nu handelen', klinkt het in de open brief. 'We dringen erop aan Sint-Petersburg en andere Russische steden niet langer te beschouwen als potentiële locaties voor internationale voetbaltoernooien. Ook vragen wij de samenwerking met het Russische energiebedrijf Gazprom stop te zetten.' Ook de Britse eerste minister Boris Johnson ziet een CL-finale in Sint-Petersburg niet langer zitten. 'Het is van vitaal belang dat president Poetin beseft dat zij acties catastrofale gevolgen hebben voor Rusland', verklaarde Johnson na een zitting van het parlement. 'Zijn acties in de Donbass zullen een armer en geïsoleerd Rusland tot gevolg hebben, een paria. Het is dan ook ondenkbaar dat we internationale voetbaltoernooien zullen houden in een land dat soevereine staten binnenvalt.' Afgelopen weekend klonk het bij UEFA dat er geen plannen waren om de Champions League-finale te verhuizen naar een andere speelstad, maar dat de situatie wel nauwgezet werd opgevolgd.