Door de Russische inval in Oekraïne heeft de Europese voetbalbond besloten dat de CL-finale eind mei niet zal doorgaan in Sint-Petersburg. De nieuwe gaststad wordt Parijs. Dat maakte de UEFA vrijdag bekend.

Na de inval van Russische troepen donderdag in Oekraïne kwam de UEFA onder druk te staan, onder meer vanuit het Europees Parlement, om de finale van de Champions League weg te halen uit Rusland.

De datum van de finale blijft behouden op zaterdag 28 mei (21 uur). Het wordt de derde keer het Stade de France de apotheose van het kampioenenbal krijgt. Eerder was dat in 2000, toen Real Madrid het haalde van Valencia, en in 2006, met Barcelona dat Arsenal versloeg.

Een woordvoerder van het Kremlin laat intussen in een reactie weten de beslissing van de UEFA te betreuren. 'Het is jammer dat zo'n beslissing wordt genomen', aldus Dmitri Peskov. 'Sint-Petersburg had ideale omstandigheden kunnen creëren voor zo'n voetbalfeest.'

De UEFA besliste daarnaast dat Russische en Oekraïense clubs en hun nationale teams hun thuiswedstrijden in UEFA-competities 'tot nader order' op neutraal terrein moeten afwerken. Dat heeft onder meer gevolgen voor Spartak Moskou, dat nog aantreedt in de Europa League, en de Nations League-wedstrijden van beide landen in juni, maar niet voor de WK-barrage van volgende maand in Moskou tussen Rusland en Polen. Dat is immers een FIFA-organisatie.

Verder belooft de UEFA alle steun te zullen verlenen aan de profvoetballers en hun families in Oekraïne die weg willen uit het land. Donderdag verspreidden de Braziliaanse spelers van Shakhtar Donetsk en Dinamo Kiev nog een videoboodschap waarin ze hulp vroegen om geëvacueerd te worden.

Ook Grote Prijs van Sotsji gaat niet door

De Grote Prijs Formule 1 in het Russische Sotsji wordt van de WK-kalender gehaald. De GP van Rusland stond op 25 september geprogrammeerd als zeventiende manche van het WK. De internationale autosportfederatie FIA zegt de ontwikkelingen in Oekraïne 'met veel droefnis en geschokt' te volgen en benadrukt te hopen op een snelle en vredevolle oplossing voor de huidige situatie. Donderdagavond zat de Formule 1-top samen met het FIA-bestuur en de teams om de positie van hun sport te bespreken. 'Het besluit is, rekening houdend met de mening van alle relevante aandeelhouders, dat het onmogelijk is de Russische GP in de huidige omstandigheden te organiseren.'

Door de beslissing telt het WK nu nog 22 manches. Het kampioenschap begint op 20 maart in Bahrein.

