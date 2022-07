Als het aan de Marokkaanse bondsvoorzitter Fouzi Lekjaa afhangt, zal sterspeler Hakim Ziyech op het WK uitkomen tegen de Rode Duivels. Daarmee gaat hij in tegen bondscoach Vahid Halilhodzic die de Chelseaspeler uit de selectie zette en erg onder druk staat.

Dat het rommelt binnen de Marokkaanse nationale ploeg is haast een understatement te noemen. Bondscoach Vahid Halilhodzic heeft het al een tijdje aan de stok met Hakim Ziyech (Chelsea) en Noussair Mazraoui (Bayern München). De Bosniër verweet beide sterspelers een gebrek aan discipline en wou hen niet meer terugzien bij de Marokkaanse ploeg. 'Als een speler weigert te trainen, weigert te spelen en blessures faket, dan is het bij mij einde verhaal', klonk het nog bij de 70-jarige Halilhodzic eind april.

Mazraoui kwam na enkele verzoeningspogingen van de bondsvoorzitter echter in mei alweer terug bij de ploeg, maar op Ziyech blijft het wachten. Of is dat ijdele hoop? De spelmaker van Chelsea maakte in februari namelijk bekend dat hij stopte als international, of toch zolang Halilhodzic op de bank zit.

Dat is natuurlijk allemaal tegen de zin van Lekjaa. De voorzitter komt al eens graag in de pers om zijn coach tegen te spreken. Zo ook afgelopen weekend. 'Hakim gaat mee naar het WK', beloofde Lekjaa in een radioprogramma. 'Net als veel supporters ben ik het niet altijd eens geweest met de tactische keuzes van de bondscoach.'

Met die uitspraak zet hij nog maar eens druk op Halilhodzic, die de laatste maanden geen al te goeie prestaties kon voorleggen. 'De bondscoach is er niet in geslaagd om een familiale sfeer binnen de selectie te creëren', zei hij nog in het interview.

Zien we Ziyech terug in het Marokkaanse truitje op het WK? Een sluitend antwoord krijgen we dit najaar. Het WK begint voor Marokko op 23 november met de groepswedstrijd tegen Kroatië. In Poule F zijn verder onze Rode Duivels en Canada de tegenstanders van de Leeuwen van de Atlas.

