De Frans-Bosnische trainer Vahid Halilhodzic is niet langer bondscoach van het Marokkaanse nationale voetbalelftal. De Marokkaanse voetbalfederatie (FRMF) geeft donderdag op zijn website "meningsverschillen" aan als reden van het ontslag.

De 70-jarige ex-spits bekleedde de functie van bondscoach sinds 15 augustus 2019. Onder zijn leiderschap plaatste Marokko zich onder meer voor het WK in Qatar, waar het in groep F op 27 november de tweede tegenstander wordt van de Rode Duivels.

Het is al de derde keer dat Halilhodzic wordt ontslagen in de periode tussen een geslaagde WK-kwalificatiecampagne en de effectieve start van het WK. Eerder gebeurde dat ook al bij Ivoorkust (2010) en bij Japan (2018). Hij stond ook aan het hoofd van Algerije tijdens het WK van 2014 toen het elftal in de eerste groepsfase met 2-1 van België verloor.

De naam van de opvolger van Halilhodzic is nog niet bekendgemaakt. Volgens de Franse sportkrant L'Équipe wordt dat mogelijk Hoalid Regragui, momenteel trainer van WAC Casablanca.

De 70-jarige ex-spits bekleedde de functie van bondscoach sinds 15 augustus 2019. Onder zijn leiderschap plaatste Marokko zich onder meer voor het WK in Qatar, waar het in groep F op 27 november de tweede tegenstander wordt van de Rode Duivels. Het is al de derde keer dat Halilhodzic wordt ontslagen in de periode tussen een geslaagde WK-kwalificatiecampagne en de effectieve start van het WK. Eerder gebeurde dat ook al bij Ivoorkust (2010) en bij Japan (2018). Hij stond ook aan het hoofd van Algerije tijdens het WK van 2014 toen het elftal in de eerste groepsfase met 2-1 van België verloor. De naam van de opvolger van Halilhodzic is nog niet bekendgemaakt. Volgens de Franse sportkrant L'Équipe wordt dat mogelijk Hoalid Regragui, momenteel trainer van WAC Casablanca.