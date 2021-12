Onduidelijkheid in de Conference League: de wedstrijd tussen Tottenham en Stade Rennes, die uitgesteld werd door een corona-uitbraak bij de Engelse club, kan niet worden ingehaald. Dat heeft de UEFA zaterdagochtend bevestigd.

Het was nog razend spannend in de Conference League in groep G met Stade Rennes, Tottenham en Vitesse die streden om de eerste twee plekken en dus overwintering in de laagste Europese divisie. Vitesse, dat als derde aan de speeldag begon, won zijn wedstrijd donderdag al met 3-1 won van het Sloveense Mura en staat zo momenteel op een tweede plek in de groep.

Maar de andere wedstrijd tussen Tottenham en Stade Rennes (al zeker van groepswinst) werd deze week uitgesteld vanwege een corona-uitbraak bij de Engelse thuisclub. En dat terwijl de ploeg van Rode Duivel Jérémy Doku al in Londen was aangekomen. Wanneer de match dan zou worden ingehaald, was onduidelijk. Tot de UEFA zaterdagochtend met verheldering kwam: de wedstrijd wordt zal niet meer doorgaan.

'Ondanks alle inspanningen konden we jammer genoeg geen oplossing vinden die geschikt is voor beide clubs', aldus de UEFA. Nu is het aan de controle- en disciplinekamer van de UEFA om een beslissing te treffen over de uitslag van de wedstrijd. Volgens het UEFA-reglement, sinds het seizoen 2020-21 aangepast vanwege de coronapandemie, zou de Londense club voor de groene tafel de partij met 0-3 moeten verliezen.

In Nederland kijken ze aandachtig mee met de hele zaak, want indien Vitesse op de tweede plaats blijft hangen, hebben onze noorderburen maar liefst vijf vertegenwoordigers in Europa na Nieuwjaar. Ook Ajax (Champions League), PSV (tussenronde Conference League), Feyenoord en AZ (beide groepswinnaars in Conference League) gaan immers door in Europa.

