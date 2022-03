Eén dag voor de loting voor het WK voetbal heeft Algerije beroep aangetekend tegen de uitslag van de play-off tegen Kameroen. De Algerijnse voetbalbond wil dat de return wordt overgespeeld vanwege de "schandalige arbitrage".

Algerije had in Kameroen met 1-0 gewonnen, maar voor eigen publiek stond het na 90 minuten 0-1. In de laatste minuten van de verlenging trok de Belgische Algerijn Ahmed Touba (RKC) de stand gelijk, maar diep in de blessuretijd scoorde Karl Toko Ekambi voor Kameroen (1-2). Op basis van uitdoelpunten plaatste Kameroen zich zo voor het WK van eind dit jaar in Qatar.

Volgens de Algerijnse bond heeft de scheidsrechter cruciale fouten gemaakt in de return, onder meer bij de openingstreffer van Kameroen. "We gaan alle wettelijk toegestane middelen gebruiken om deze wedstrijd opnieuw te laten spelen", aldus Algerije. De bond heeft de mondiale federatie FIFA gevraagd naar de zaak te kijken.

Algerije-Kameroen is niet de enige onzekere kwalificatiewedstrijd, want ook Egypte wil het treffen met Senegal overdoen. Bij het nemen van penalty's werden de Egyptische ster namelijk belemmerd door enorm veel lasterstalen en zou hij zo zijn penalty hebben gemist waardoor Senegal zijn plek op het WK kon verzekeren. De Egyptische voetbalbond wil dat nu laten onderzoeken en de wedstrijd opnieuw laten spelen.

Stopt Salah bij Egypte?

De (voorlopige) uitschakeling van het Noord-Afrikaanse land was een grote ontgoocheling voor Salah. Hij verklaarde daags na de wedstrijd dat 'het een eer was' voor hem om voor de Farao's te hebben gespeeld.

In een video die het Egyptische ministerie van Jeugd en Sport na de match op Facebook plaatste, spreekt de aanvoerder van de Farao's zijn medespelers toe kort na de uitschakeling. 'Ik ben er trots op met jullie gespeeld te hebben, het was een eer voor me', zei hij tijdens een nabespreking in de kleedkamer. Deze verklaringen, in de verleden tijd, doen twijfel rijzen over zijn toekomst bij de nationale ploeg. Salah, die in juni 30 jaar wordt, maakte in 2011 zijn debuut in de nationale ploeg. In oktober 2017 scoorde hij het kwalificatiedoelpunt voor het WK 2018 in Rusland door een penalty in blessuretijd om te zetten tegen Congo-Brazzaville.

