Tite, de bondscoach van Brazilië, kan niet garanderen dat de huidige titelhouder deze maand aan de Copa America zal deelnemen. Sommige van zijn spelers zijn tegen de organisatie ervan op Braziliaanse bodem.

Het evenement zal doorgaan in Brazilië en starten op 13 juni. De CONMEBOL, de Zuid-Amerikaanse voetbalconfederatie, nam recent die beslissing.

De Copa America werd met een jaar uitgesteld door de coronapandemie en zou doorgaan in Colombia en Argentinië, maar geen van beide landen bleef behouden als gastheer vanwege politieke onrust enerzijds en de heropflakkering van het coronavirus anderzijds.

Vooral bij de spelers zou er veel onenigheid zijn over de organisatie van het Zuid-Amerikaans kampioenschap in eigen land. Momenteel zouden er gesprekken bezig zijn tussen de internationals en bondsvoorzitter Rogerio Caboclo om de beslissing van vorige week nog terug te draaien.

'De spelers hebben hun mening', liet bondscoach Tite weten op zijn persconferentie. 'Voorlopig focussen we ons op de WK-kwalificatiewedstrijd van vrijdag tegen Ecuador, nadien zullen we die mening ook kenbaar maken', liet Tite duidelijk verstaan. Een van die ontevreden spelers is Casemiro. De middenvelder van Real Madrid kwam niet opdagen op de persconferentie uit onvrede met de organisatie.

Brazilië is onderverdeeld in Groep B op de Copa America, samen met Colombia, Peru, Ecuador en Venezuela. Tegen laatstgenoemd land openen ze normaal gezien hun campagne op 13 juni.

