Het is nog niet zeker dat de Copa America tussen 13 juni en 10 juli in Brazilië kan plaatsvinden. Daaromtrent is er nog geen beslissing genomen, zo bevestigde de Braziliaanse regering maandag.

Een opvallende mededeling, want eerder op maandag kwam de Zuid-Amerikaanse Voetbalconfederatie CONMEBOL met het nieuws op de proppen dat de Copa America in Brazilië zou plaatsvinden, nadat Colombia en Argentinië hadden afgehaakt. Vervolgens barstte een storm van kritiek los in Brazilië, het op een na zwaarst getroffen land ter wereld. In totaal werden er al 463.000 overlijdens geregistreerd en wordt er, net zoals in de buurlanden, gevreesd voor een derde coronagolf.

'Momenteel is er nog niets beslist, dat wil ik onderstrepen', vertelde regeringssecretaris Luiz Eduardo Ramos in de hoofdstad Brasilia. De Braziliaanse regering zou een aantal voorwaarden willen opleggen vooraleer het toernooi groen licht krijgt, zoals het spelen van alle wedstrijden achter gesloten deuren en verplichte vaccinatie voor spelers en stafleden van de deelnemende landen. 'Pas dinsdag volgt er een definitieve beslissing.'

Aanvankelijk zou de Copa America in Argentinië en Colombia gespeeld worden. Colombia viel echter tien dagen geleden af nadat het had gevraagd het Zuid-Amerikaanse toernooi uit te stellen van juni naar november, gezien de gespannen politieke situatie in het land. Maandag trok ook Argentinië zich terug als organisator. De coronapandemie kent daar momenteel een nieuwe opstoot en er ontstond onrust omdat het coronavirus volgens een groot deel van de bevolking niet onder controle is.

