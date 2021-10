Charles De Ketelaere is opgenomen in de 20-koppige shortlist voor de Golden Boy-award. Dat is de trofee voor de beste voetballer onder de 21 jaar op de Europese velden, georganiseerd door Tuttosport.

Het gaat Charles De Ketelaere voorlopig allemaal voor de wind. Het 20-jarige toptalent van Club Brugge speelde zich al in de kijker in de Champions League en scoorde zelfs een goal voor de Rode Duivels in de troostfinale van de Nations League tegen Italië.

Die prestaties zijn niet enkel opgemerkt in eigen land, ook de rest van Europa begint de jonge Bruggeling te kennen. En dat zal nog wel groeien, zeker nu hij opgenomen werd in de 20-koppige lijst van overgebleven namen voor de prestigieuze Golden Boy Award, de prijs voor de beste voetballer onder de 21 jaar.

In die shortlist verkeert CDK in mooi gezelschap. Zo zijn onder meer ook Gavi en Pedri (beiden Barcelona), Jamal Musiala (Bayern), Mason Greenwood (Manchester United), Rodrygo en Eduardo Camavinga (beiden Real Madrid) geselecteerd.

Bij de vorige selectie, die 40 namen bevatte, zat ook nog een andere landgenoot met Jérémy Doku (Stade Rennes), maar hij viel af.

Op maandag 13 december wordt in Turijn de winnaar van de Golden Boy-trofee bekendgemaakt. Pedri geldt als de favoriet.

Stemmen op de Golden Boy 2021 kan hier.

Golden Boy 2021 - The Final 20:



🇩🇪Adeyemi

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Bellingham

🇫🇷Camavinga

🇧🇪De Ketelaere

🇪🇸Gavi

🇪🇸Gil

🇳🇱Gravenberch

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Greenwood

🇮🇹Maldini

🇩🇪Musiala

🇵🇹Mendes

🇪🇸Pedri

🇮🇹Piccoli

🇪🇸Pino

🇺🇸Reyna

🇧🇷Rodrygo

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Saka

🇫🇷Saliba

🇳🇱Timber

🇩🇪Wirtz

De Golden Boy Award wordt sinds 2003 uitgereikt. Een internationale jury van voetbaljournalisten kiest de uiteindelijke winnaar. Ronkende namen op de erelijst zijn onder meer Rafael Van der Vaart (2003), Wayne Rooney (2004), Lionel Messi (2005), Cesc Fabregas (2006), Sergio Aguëro (2007), Mario Balotelli (2010), Paul Pogba (2013), Raheem Sterling (2014) en Kylian Mbappé (2017). Vorig jaar ging de prijs naar de Noor Erling Haaland.

Er kon nog nooit een Belg de Golden Boy Award winnen. Podiumplaatsen waren er wel voor Eden Hazard (derde in 2011), Thibaut Courtois (derde in 2012), Romelu Lukaku (tweede in 2013) en Divock Origi (tweede in 2014).

