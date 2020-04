Ook na de verkoop door Roland Duchâtelet blijft het woelig rond Charlton.

Op 29 november kwam het nieuws dat Roland Duchâtelet eindelijk een overnemer had gevonden voor het Engelse Charlton Athletic, een overname die werd beschreven door de Roemeense krant Gazeta Sporturilor. In bijna zes jaar zou Duchâtelet bij de Londense club bijna acht miljoen euro schulden opgebouwd hebben. Zijn opvolgers heten Tahnoon Nimer en Matt Southall. Eerstgenoemde staat aan het hoofd van het investeringsfonds East Street Investments (ESI) en werd hoofdaandeelhouder van Charlton met 65 procent van de aandelen. Zijn partner is een Engels makelaar die in ruil voor 35 procent aandelen het voorzitterschap verwierf. Bij de overname werd de club voor een symbolische pond overgenomen, in ruil voor de bouw van een residentieel complex waar nu het stadion staat. Met de opbrengst daarvan zou Nimer Duchâtelet betalen, die op die manier de garantie kreeg dat hij, gespreid over de komende vijf jaar, 50 miljoen pond ontvangt. Alleen blijkt ESI nu misschien wel een lege doos te zijn en zou Nimer niet over de nodige middelen beschikken. Sinds de officiële machtsoverdracht op 2 januari werd geen pond meer geïnvesteerd in de club. Meer nog: beide mannen kondigden om beurt het ontslag van de ander aan en beschuldigden elkaar ervan dat ze in de kassa van de club graaien. Vorige week werd vanuit Roemenië gemeld dat Matt Southall in verdenking gesteld zou zijn van poging tot moord op de advocaat van Tahnoon Nimer. Duchâtelet, van zijn kant, liet ons weten dat de club verkocht is en dat hij geen verdere commentaar wil geven. Bekijk hier de documentaire van COPA90 over de woelige relatie tussen Duchâtelet en de Charltonsupporters.