Chelsea-coach Sarri: '100 miljoen euro is veel te weinig voor Hazard'

Chelsea-coach Maurizio Sarri heeft na de 2-0 zege tegen West Ham nog eens de loftrompet bovengehaald voor zijn sterspeler Eden Hazard. Hazard zorgde voor beide goals in de Londense derby. 'Honderd miljoen euro is veel weinig voor een speler van dit kaliber, maar we gaan hem toch niet kunnen houden.'

In de 24e minuut opende Hazard de score met een wereldgoal. Op magische wijze dribbelde hij zich voorbij de volledige West Ham-verdediging, waarna hij feilloos afrondde. Net voor affluiten legde Hazard met een gekruist schot ook nog de eindstand vast.

16 goals en 12 assists

Hazard zit dit seizoen al aan zestien goals. Daarnaast heeft hij ook twaalf assists op zijn naam. 'Het was een leuke goal, maar het belangrijkste is dat het team wint. Wie scoort, is niet belangrijk', reageerde Hazard. 'Er wachten ons nog vijf zware wedstrijden, maar een plaats in de top vier is mogelijk en dat is ook het doel.'

Dankzij de zege wipt Chelsea voorlopig over Tottenham en Arsenal, die wel een wedstrijd minder speelden, naar de derde plaats in de Premier League, op zestien punten van leider Liverpool en veertien van Manchester City.

Zo veel ruimte mag je @hazardeden10 uiteraard niet geven! 😗 pic.twitter.com/9LvimaGzvP — Play Sports (@playsports) April 9, 2019

Transfer

Hazard wordt al maanden in verband gebracht met een overgang komende zomer naar Real Madrid. De Koninklijke zou honderd miljoen euro veil hebben voor de kapitein van de Rode Duivels, die bij Chelsea nog maar een overeenkomst heeft tot medio 2020. Chelsea hoopt op een bedrag van 116 miljoen euro.

'In vergelijking met de prijzen die de voorbije twee zomers betaalt zijn, is dat veel te weinig voor Hazard', zei Sarri na de wedstrijd. 'We willen hem niet laten vertrekken, maar als een speler op een nieuw avontuur hoopt, is het moeilijk hem tegen te houden. We moeten zijn beslissing respecteren. Hij speelde vanavond een fantastische wedstrijd. Zijn niveau is zo hoog dat je in de wereld slechts twee spelers zoals hem zal vinden.'

Het Spaanse dagblad Marca berichtte afgelopen week nog dat beide partijen dichtbij een akkoord zouden staan. Real-coach Zinédine Zidane, een groot pleitbezorger van de komst van Hazard, sprak ook zijn bewondering voor onze landgenoot nog eens uit.