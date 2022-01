Romelu Lukaku was zondagavond de grote afwezige bij Chelsea in de topper tegen Liverpool (2-2). Trainer Thomas Tuchel besliste hem niet te selecteren vanwege de huidige ophef rondom de Rode Duivel.

'De kwestie is te groot en te rumoerig geworden. Om onze voorbereiding op de wedstrijd tegen Liverpool te beschermen, heb ik hem niet in mijn spelersgroep opgenomen', legde de Duitse coach vlak voor het begin van de wedstrijd uit bij Sky Sports.

Lukaku had zich onlangs in een interview kritisch uitgelaten over het beleid van Tuchel. De Duitse coach reageerde afgelopen vrijdag met enige wrevel op de uitlatingen van de voormalige spits van Inter Milaan. 'Ik heb de situatie met de belangrijkste spelers in mijn selectie besproken', gaf Tuchel zondag te kennen. 'We realiseerden ons dat het allemaal te dicht op de wedstrijd zat. Het was een moeilijke beslissing om hem buiten mijn selectie te laten, maar gezien de omstandigheden moest ik het doen om onze focus volledig op de wedstrijd tegen Liverpool te krijgen.'

Overleg

De 28-jarige Lukaku keerde in augustus vorig jaar na zeven jaar terug bij Chelsea, de titelhouder in de Champions League. De Londense club legde daar circa 115 miljoen euro voor op tafel. Tuchel kondigde na het duel met Liverpool een verhelderend gesprek aan met Lukaku. 'Hij is onze speler en er is altijd een weg terug', liet de Duitser weten. 'We zullen deze kwestie gaan oplossen achter gesloten deuren. Als we eenmaal een beslissing hebben genomen, zal wel duidelijk worden wanneer hij terugkeert in de selectie.'

'De kwestie is te groot en te rumoerig geworden. Om onze voorbereiding op de wedstrijd tegen Liverpool te beschermen, heb ik hem niet in mijn spelersgroep opgenomen', legde de Duitse coach vlak voor het begin van de wedstrijd uit bij Sky Sports. Lukaku had zich onlangs in een interview kritisch uitgelaten over het beleid van Tuchel. De Duitse coach reageerde afgelopen vrijdag met enige wrevel op de uitlatingen van de voormalige spits van Inter Milaan. 'Ik heb de situatie met de belangrijkste spelers in mijn selectie besproken', gaf Tuchel zondag te kennen. 'We realiseerden ons dat het allemaal te dicht op de wedstrijd zat. Het was een moeilijke beslissing om hem buiten mijn selectie te laten, maar gezien de omstandigheden moest ik het doen om onze focus volledig op de wedstrijd tegen Liverpool te krijgen.'De 28-jarige Lukaku keerde in augustus vorig jaar na zeven jaar terug bij Chelsea, de titelhouder in de Champions League. De Londense club legde daar circa 115 miljoen euro voor op tafel. Tuchel kondigde na het duel met Liverpool een verhelderend gesprek aan met Lukaku. 'Hij is onze speler en er is altijd een weg terug', liet de Duitser weten. 'We zullen deze kwestie gaan oplossen achter gesloten deuren. Als we eenmaal een beslissing hebben genomen, zal wel duidelijk worden wanneer hij terugkeert in de selectie.'