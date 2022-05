Chelsea heeft zaterdag laten weten dat er afgelopen nacht een "definitief akkoord" werd bereikt met het Amerikaans consortium Clearlake Capital rond zakenman Todd Boehly, de mede-eigenaar van baseballteam Los Angeles Dodgers, voor de verkoop van de club. Verwacht wordt dat de club vanaf maandag in Amerikaanse handen is.

De voorbije dagen gaven de Premier League en de Britse en Portugese overheden al toestemming voor de deal. Portugal is bij de transactie betrokken omdat Roman Abramovich, nu nog de eigenaar van Chelsea, sinds vorig jaar officieel Portugees staatsburger is.

De Russische miljardair verkoopt de club als gevolg van de oorlog in Oekraïne. De Amerikanen betalen 2,5 miljard pond (2,9 miljard euro) om Chelsea over te nemen van Abramovich en zullen daarnaast 1,75 miljard pond (2,0 miljard euro) investeren in de club. Dat komt tesamen op 4,25 miljard pond (bijna 5 miljard euro).

Het overnamebedrag, omgerekend bijna 3 miljard euro, gaat naar goede doelen en niet naar de Rus. Die ging hier snel mee akkoord.

Abramovich staat op de Britse sanctielijst vanwege zijn banden met de Russische president Vladimir Poetin. Abramovich leidde de club sinds 2003. De Rus plaatste een dankwoord op de clubwebsite. "Eigenaar zijn van deze club brengt een grote verantwoordelijkheid met zich mee", zei Abramovich, onder wiens leiding de 'Blues' onder meer vijf keer kampioen werden en twee keer de Champions League wonnen.

"Sinds ik bijna twintig jaar geleden bij Chelsea kwam, heb ik met eigen ogen gezien wat deze club kan bereiken. Het was mijn doel om ervoor te zorgen dat de volgende eigenaar een mentaliteit heeft die ervoor zorgt dat onze mannen- en vrouwenploeg succesvol kunnen zijn. Ik ben blij dat deze zoektocht tot een goed einde is gekomen. Nu ik Chelsea overdraag, wens ik de nieuwe eigenaren veel succes, zowel op als naast het veld. Het was een eer om deel uit te maken van deze club. Ik bedank alle spelers, stafleden en natuurlijk de supporters voor deze ongelooflijke jaren."

"Ik ben er trots op dat vanwege onze gezamenlijke successen nu miljoenen mensen gaan profiteren van de stichting die wordt opgericht. Dat is de erfenis die we samen hebben gecreëerd", eindigde hij.

Chelsea beëindigde het voorbije seizoen in de Premier League als derde. De club van Rode Duivel Romelu Lukaku verloor de finales van de FA Cup en League Cup, telkens van Liverpool. In de Champions League was Real Madrid in de kwartfinales te sterk.

