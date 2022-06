Elke dag neemt Sport/Voetbalmagazine een buitenlandse topclub onder de loep. We kijken even terug op het voorbije seizoen en blikken vooruit naar de uitdagingen in de toekomst. Vandaag: Chelsea.

Nadat het vorig seizoen nog compleet onverwacht de Champions League had gewonnen, moest dit jaar dat van Chelsea worden. En daarvoor gingen de Blues ver, zo bewees de transfer van Romelu Lukaku voor meer dan 100 miljoen euro. De Rode Duivel werd toen aangekondigd als het laatste ontbrekende puzzelstukje voor de complete ploeg van Thomas Tuchel. Aan het begin van het seizoen waren er maar weinig teams die zo'n uitgebreide kern konden voorleggen als Chelsea.Wat allemaal mooi begon - Lukaku was on fire in zijn eerste wedstrijden - keerde al snel. Titelkandidaat Chelsea moest afhaken in de titelstrijd, terwijl een tegenvallende Lukaku in vervelende blessures herviel. In februari werd wel het WK voor clubs gewonnen, misschien het enige positieve puntje van dit seizoen. In alle opzichten waren de Blues dit seizoen 'the best of the rest'. Het had de beste aanval na Man. City en Liverpool - al is het verschil met 18 doelpunten wel aanzienlijk - en ook de beste verdediging na beide clubs. De derde plaats, op 17 punten van City, en een verloren League Cup- én FA Cupfinale, was alleszins niet wat ze gehoopt hadden op Stamford Bridge.Al kan je ook wel wat verzachtende omstandigheden inroepen. De Russische invasie in Oekraïne kwam namelijk erg hard aan in West-Londen. Eigenaar Roman Abramovitsj besloot de club in alle haast te verkopen, maar de Britse regering nam hem de club af als straf voor zijn relaties met de Russische president Vladimir Poetin. De verkoop zou nu geregeld worden door een bank en de regering zelf. Ondertussen mocht er ook nauwelijks geld uitgegeven worden. Zelfs een vliegtuig nemen voor een match was eigenlijk al te duur. Dan kan je je wel voorstellen dat zoiets ook in een groep kruipt. Tuchel begon dit seizoen als de man die Chelsea naar een nieuwe Europese titel leidde en moest dit jaar de club naar de titel loodsen. Maar met een perfect uitgekiende kern lukte dat niet. Lag dat aan de coach of de spelers? Bovendien kreeg hij de peperdure Romelu Lukaku niet ingewerkt en kwam er nog een ruzie bovenop na diens interview met Sky Italia. De autoritaire Tuchel, die we ook al zagen bij PSG en Dortmund, kwam weer naar boven drijven. Volgend jaar heeft de Duitser geen excuses meer: de titel moet en zal gewonnen worden.Nog opvallend: dit seizoen werden geen minuten gegund aan nieuwe spelers uit de eigen academie, zoals de vorige jaren wél gebeurde met veelbelovende spelers als Mason Mount, Tammy Abraham en Reece James. Vreemd dat die omslag in het Londense project ook alweer voorbij lijkt te zijn.Na vorig jaar voor het eerst te mogen proeven van het grote werk bij de A-ploeg van Chelsea, brak Reece James dit seizoen echt volledig door. In de 3-4-2-1-formatie van Tuchel was James bijna altijd van de partij op zijn rechterflank. Met een goed paar longen liep haast niemand méér dan de jonge Engelse international, wat hij ook aanvulde met 7 goals en 10 assists. Zijn collega op links, Marcos Alonso, kwam maar aan 5 goals en 6 beslissende passes. James maakte dit seizoen zo'n indruk dat hij in de vergelijkingen met Trent Alexander-Arnold, die andere Engelse geweldenaar op de rechterflank bij de Engelsen, steeds beter werd geacht. Hetgeen ook werd bevestigd door bondscoach Gareth Southgate die hem steevast in zijn basiself opstelt, ten nadele van TAA. Kan hij volgend jaar die enorme groeicurve verderzetten?Met de komst van nieuwe eigenaar Todd Boehly is het echt koffiedik kijken wat er deze zomer zal gebeuren bij Chelsea. Welke klemtonen zal de Amerikaan leggen bij zijn club, welke spelers wil hij en ziet hij genoeg potentieel in Tuchel om Chelsea aan een nieuwe titel te helpen? Wat wel zeker is, is dat de club de komende maanden een duivenkot zal zijn en dat er begonnen moet worden aan een heuse wederopbouw. Het wordt een komen en gaan van spelers wiens contract afloopt (Rüdiger, Azpilicueta, ...) en voetballers die wel oor hebben naar een vertrek (Ziyech, Pulisic, ...). Vooral de kwestie-Lukaku zal nog wel even aanslepen. Kan Inter hem terug naar Italië halen en willen Chelsea en Boehly dat eigenlijk wel? En wie worden de vervangers voor die spelers? Het lijstje is de laatste weken enorm geworden, maar prioriteiten zijn wel een vervanger voor Antonio Rüdiger en een nieuwe aanvaller of winger. Daarvoor wordt vooral gekeken naar Sevillaverdediger Jules Koundé en worden voor het aanvallende compartiment zo goed als alle vrije spelers geciteerd bij de ploeg. Het belooft dus nog een heel spannende zomer te worden op Stamford Bridge.