In een interview met The Guardian zegt Michael Yormark, de voorzitter van Roc Nation Sports, dat Tuchel er niet in geslaagd is om het maximale uit Lukaku te halen.

Roc Nation, een Amerikaans agentschap dat opgericht werd door rapper Jay-Z, begeleidt topspelers uit verschillende disciplines. De agency wist ook Romelu Lukaku en Kevin De Bruyne te strikken.

In een opmerkelijk gesprek met The Guardian spreekt Michael Yormark zich uit over de situatie waarin Lukaku verzeild geraakt was afgelopen seizoen bij Chelsea. The Blues legden bijna 100 miljoen euro op tafel voor hem, maar onder Thomas Tuchel kwam onze nationale nummer 9 nooit op toerental. Dat resulteerde uiteindelijk in een terugkeer naar Inter.

'Er ging geen dag voorbij waarin ik niet met Romelu praatte', vertelt Yormark in The Guardian. 'In zo'n situatie heb je mensen nodig om je heen die je steunen en die je steeds vertellen dat het wel in orde komt.'

Maar dat gebeurde niet. Lukaku kon nooit een reeks neerzetten van een paar sterke wedstrijden na elkaar. Hij viel al snel naast de ploeg en zijn relatie met coach Thomas Tuchel verzuurde.

Managen

Dat Chelsea en Lukaku uiteindelijk geen goed huwelijk bleek te zijn, had niemand verwacht. Tenslotte is de Londense club al van kinds af de droomploeg van de Rode Duivel.

'Volgens mij heeft Chelsea de situatie verkeerd aangepakt', gaat Yormark verder. 'Als je zoveel geld investeert in een speler, moet je wel op zijn sterktes inspelen. Aan Romelu of gelijk welke andere topspits vragen om naar je club te komen en hem dan anders laten spelen, maakt het erg moeilijk. Als je er dan bovendien ook nog slecht over communiceert met je speler... Coaches moeten verschillende persoonlijkheden kunnen managen en daardoor het maximale halen uit hun spelers. Dat is het afgelopen jaar niet gebeurd.'

Sms'en met Kevin

Ook Kevin De Bruyne werkt samen met Roc Nation. 'Mijn band met Kevin is heel sterk', zegt Yormark in The Guardian. 'We spreken elkaar niet elke dag maar we sturen elkaar minstens één keer per week een sms'je.

'Kevin is heel gefocust en een van de beste spelers ter wereld. Hij trouwde op erg jonge leeftijd en samen met zijn vrouw heeft hij een mooi gezinnetje. Lukaku zit op een ander punt in zijn leven dan Kevin, dus is onze relatie ook anders', besluit Yormark.

Door Siemen Caveye

