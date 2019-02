Chelsea mag jaar geen transfers doen van FIFA

Chelsea overtrad de regels bij de transfers van 29 minderjarigen, zo legt de FIFA uit op zijn website. De werkgever van Eden Hazard krijgt 90 dagen om de situatie van de betrokken jeugdspelers te regulariseren.

Naast het transferverbod, dat nationaal en internationaal geldt, moet Chelsea een boete van 600.000 Zwitserse frank (530.000 euro) betalen.

Chelsea mag nog wel spelers verkopen. Hazard heeft bij de Blues nog een contract tot eind volgend seizoen en weigert (voorlopig) te verlengen. De aanvoerder van de Rode Duivels heeft zijn zinnen op Real Madrid gezet. Het is afwachten of Chelsea na dit transferverbod zal willen meewerken aan een vertrek van zijn sterspeler.

De FIFA legde vrijdag ook de Engelse Football Association (FA) een sanctie op wegens inbreuken op de regels bij minderjarigen. De Engelse federatie moet 510.000 Zwitserse frank ophoesten en krijgt zes maanden de tijd om weer in regel te zijn.

Beroep

Chelsea liet inmiddels verstaan in beroep te gaan. 'Wij betwisten categoriek de conclusies van de disciplinaire commissie van de FIFA en tekenen daarom beroep aan tegen de beslissing', luidt het op de website van de Londenaars.

Volgens Chelsea onderzocht de FIFA de transfers van 92 jeugdspelers. 'We zijn tevreden dat de FIFA heeft aanvaard dat er geen inbreuken werden gepleegd bij 63 van deze spelers, maar we zijn tegelijk extreem ontgoocheld dat de FIFA onze uitleg in verband met de overige 29 niet aanvaardt. Chelsea handelde in overeenstemming met de regels en zal binnenkort beroep aantekenen bij de FIFA.'