Champions League-houder Chelsea heeft zich zaterdag in Abu Dhabi tot wereldkampioen voor clubs gekroond. De Engelsen wonnen na verlengingen met 2-1 van Copa Libertadores-winnaar Palmeiras. Ze volgen op de erelijst Bayern München op.

De partij brak pas na de rust open in het Mohammed Bin Zayed Stadium. Romelu Lukaku (55.), eerder al trefzeker in de halve finale, schonk Chelsea de voorsprong. Raphael Veiga (64.) maakte niet veel later gelijk van op elf meter, na hands van Thiago Silva. Lukaku moest een kwartier voor tijd plaats ruimen voor Timo Werner. Er werd niet meer gescoord, waardoor beide teams de verlengingen indoken. Daarin kreeg ook Chelsea een strafschop wegens hands. Kai Havertz zette die in de 117e minuut feilloos om. Palmeiras beëindigde de wedstrijd nog met tien. Luan werd diep in blessuretijd (126e) met rood naar de kant gestuurd.

Eerder op de dag vernederde Afrikaans kampioen Al Ahly Aziatisch kampioen Al-Hilal met 4-0 in de wedstrijd om de derde plaats. De Saoedi's kwamen nog voor er een halfuur verstreken was met negen te staan na twee rechtstreekse rode kaarten, waardoor de Egyptenaren gewonnen spel hadden.

Na Manchester United (2008) en Liverpool (2019) is Chelsea de derde Engelse club die zich tot wereldkampioen kroont. In 2012 stond de Londense club al eens in de finale, maar moest het daarin met 1-0 het onderspit delven voor het Braziliaanse Corinthians.

Het WK zou oorspronkelijk van 17 juni tot 4 juli 2021 in China plaatsvinden. Dat ging wegens de pandemie niet door.

De partij brak pas na de rust open in het Mohammed Bin Zayed Stadium. Romelu Lukaku (55.), eerder al trefzeker in de halve finale, schonk Chelsea de voorsprong. Raphael Veiga (64.) maakte niet veel later gelijk van op elf meter, na hands van Thiago Silva. Lukaku moest een kwartier voor tijd plaats ruimen voor Timo Werner. Er werd niet meer gescoord, waardoor beide teams de verlengingen indoken. Daarin kreeg ook Chelsea een strafschop wegens hands. Kai Havertz zette die in de 117e minuut feilloos om. Palmeiras beëindigde de wedstrijd nog met tien. Luan werd diep in blessuretijd (126e) met rood naar de kant gestuurd. Eerder op de dag vernederde Afrikaans kampioen Al Ahly Aziatisch kampioen Al-Hilal met 4-0 in de wedstrijd om de derde plaats. De Saoedi's kwamen nog voor er een halfuur verstreken was met negen te staan na twee rechtstreekse rode kaarten, waardoor de Egyptenaren gewonnen spel hadden. Na Manchester United (2008) en Liverpool (2019) is Chelsea de derde Engelse club die zich tot wereldkampioen kroont. In 2012 stond de Londense club al eens in de finale, maar moest het daarin met 1-0 het onderspit delven voor het Braziliaanse Corinthians. Het WK zou oorspronkelijk van 17 juni tot 4 juli 2021 in China plaatsvinden. Dat ging wegens de pandemie niet door.