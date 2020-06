Timo Werner verlaat aan het einde van het seizoen het Duitse RB Leipzig voor Chelsea. Dat maakten beide clubs donderdag bekend.

Chelsea is zijn selectie van volgend seizoen gevoelig aan het verbeteren. Nadat het eerder dit jaar al de komst van Ajax-middenvelder Hakim Ziyech afrondde, heeft de Londense club nu ook Leipzig-spits Timo Werner weten te strikken voor een Engels avontuur.

Werner kende zijn opleiding bij VfB Stuttgart waar hij als bekend stond als een toptalent. Maar bij de Mercedes-club wist hij nooit echt zijn doorbraak te forceren. In de zomer van 2016 trok de aalvlugge aanvaller de deur achter zich dicht bij zijn jeugdclub en voegde zich bij Leipzig, dat net gepromoveerd was naar de Bundesliga. De promovendus eindigde in het eerste jaar verrassend op de tweede plaats en dat wist niet in het minst te danken aan Werner, die dat seizoen met 21 goals en 7 assists in 31 matchen volledig onptlofte. En daarna stopte de Duitse international niet met scoren. In totaal scoorde Werner al 93 keer en gaf 40 assists in 157 wedstrijden voor de Roten Bullen.

De Duitse international is bezig aan zijn beste seizoen in zijn carrière, met tot nu toe al 32 doelpunten en 13 assists in 43 wedstrijden over alle competities samen. "Ik kijk ernaar uit om voor Chelsea te spelen, maar ik wil ook Leipzig bedanken voor vier fantastische jaren. Jullie zitten voor altijd in mijn hart", klinkt het bij Werner in een mededeling van de club.

Afkoopclausule

Werner tekent eerstdaags een langdurig contract en meldt zich in juli op Stamford Bridge. Hij had in Leipzig nog een overeenkomst tot 2023, maar daarin stond een opstapclausule van 53 miljoen euro waarvan Londenaars dankbaar gebruik maakten. Na de zestig miljoen euro die Liverpool in 2018 voor Naby Keita betaalde, is hij de op een na duurste uitgaande transfer ooit voor de huidige nummer drie in de Bundesliga.

Aangezien hij zich al in juli zal melden bij Chelsea, zal hij geen Champions League meer spelen met Leipzig, dat nochtans zeker was van deelname aan het minitoernooi in Lissabon in augustus.

Chelsea doet ook nog mee aan de Champions League, waar het in de terugwedstrijd van de 1/8ste finales voor een onmogelijke opdracht staat. Het moet begin augustus een 5-0-pandoering tegen Bayern München goedmaken. Of Timo Werner daaraan mag meedoen, is nog niet bekend.

Bij Chelsea moet de miljoenenaankoop de concurrentie aangaan met Tammy Abraham, Olivier Giroud en Rode Duivel Mitchy Batshuayi.

