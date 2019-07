Chelsea heeft een opvolger voor Maurizio Sarri beet. De Londense club heeft ex-speler Frank Lampard aangesteld als nieuwe hoofdcoach. Dat meldt de Engelse grootmacht donderdag.

De 41-jarige Lampard ondertekent een contract voor drie jaar. "Ik ben enorm fier dat ik als T1 naar Chelsea kan terugkeren", reageert Lampard. "Iedereen kent mijn liefde voor de club en de geschiedenis die we delen. Nu ligt mijn enige focus op de voorbereiding van volgend seizoen."

"Ik ben hier om hard te werken en de club naar succes te leiden." Lampard speelde 13 jaar op het middenveld van Chelsea, goed voor 484 wedstrijden. Hij is de clubtopscorer aller tijden met 211 doelpunten. Met de Londense club werd hij onder meer drie keer kampioen, en won hij de Champions League (2012) en de Europa League (2013).

Lampard droeg ook het shirt van West Ham, Manchester City en New York City. In mei 2018 begon Lampard bij Derby County aan zijn eerste job als hoofdcoach. Afgelopen seizoen verzekerde de club zich net niet van promotie. In de play-offs verloor Derby van Aston Villa.