De verkoop van Premier League-club Chelsea is opgeschort als gevolg van de nieuwe sanctiemaatregelen die de Britse overheid heeft genomen tegen de Russische eigenaar Roman Abramovitsj.

'De beperkingen als gevolg van de bevriezing van tegoeden gelden eveneens voor alle entiteiten die eigendom zijn van of gecontroleerd worden door Roman Abramovitsj', klinkt het in een mededeling. 'Dat betekent dat voetbalclub Chelsea ook onderworpen is aan een bevriezing van tegoeden door de financiële sancties van het Verenigd Koninkrijk.'De ploeg van Rode Duivel Romelu Lukaku kreeg wel nog de toestemming om wedstrijden te blijven spelen.