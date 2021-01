De kogel is door de kerk. De Duitser Thomas Tuchel is de opvolger van Frank Lampard als T1 van Chelsea. Maar waarom kozen de Blues voor de ex-coach van PSG en Dortmund?

Duitser

Chelsea wou sowieso een Duitse coach als opvolger van Lampard. Dat werd duidelijk gemaakt aan Marina Granovskaia, de rechterhand van eigenaar Roman Abramovitsj en de eigenlijke baas op Stamford Bridge, toen ze op zoek moest gaan naar een nieuwe T1. Abramovitsj zou namelijk erg onder de indruk zijn van Jürgen Klopp, Julian Nagelsmann, Hansi Flick en andere Duitse coaches die staan voor aanvallend en gedurfd voetbal. En, belangrijk, daar ook resultaten aan weten te koppelen.Thomas Tuchel past perfect in dat plaatje. Hij liet bijvoorbeeld fris voetbal optekenen bij Borussia Dortmund en haalde deze zomer nog de finale van de Champions League met PSG. Maar dat is niet de enige reden waarom er per se naar een Duitse coach gekeken werd. Abramovitsj gaf vorige zomer nog meer dan 150 miljoen euro uit aan Timo Werner en Kai Havertz, maar de twee Duitse voetballers vinden hun draai niet in West-Londen en dat irriteert de Russische miljardair. Met een Duitser aan het hoofd moet die verstandhouding beter lopen.Wat Frank Lampard niet had als coach van Chelsea was ervaring. De Engelse ex-speler van de Blues had voor zijn komst naar Stamford Bridge nog maar een jaartje Derby County achter de kiezen. Om een topclub als Chelsea te leiden, bleek dat te weinig. Het is trouwens ook niet onlogisch, kijk bijvoorbeeld naar een Andrea Pirlo die zonder ervaring Juventus moest coachen en het nu ook niet al te makkelijk heeft met de druk en de verwachtingen.Voor Thomas Tuchel is dat allemaal niets nieuws. Bij Borussia Dortmund moest de Duitser in de voetsporen treden van Jürgen Klopp, wat de nodige druk opleverde, en bij PSG was de doelstelling om eindelijk die Champions League eens te winnen. Een jaar kampioen worden en de beker winnen, was dus niet voldoende. Bij Chelsea wordt de druk misschien wat minder, maar nog steeds enorm hoog. Daar weet Tuchel dus wel raad mee.Frank Lampard verkondigt altijd dat hij aanvallend voetbal wil spelen. Druk vooruit en veel doelpunten maken is zijn credo als coach. Dat lukte ook aardig in zijn eerste seizoen met Chelsea, toen hij onverhoopt een vierde plek behaalde in de Premier League. Dit seizoen was het echter minder. In het begin scoorden de troepen van Lampard nog redelijk vlot, maar toen de coach moest focussen op zijn lekke verdediging stokte de aanval.Ook daar weet Tuchel wel raad mee. Bij Dortmund en PSG stond hij garant voor spectaculair voetbal en veel doelpunten - ook wel geholpen door toppers als Neymar en Kylian Mbappé in een mindere competitie. Maar Tuchel weer ook zijn verdediging op eenzelfde lijn te krijgen. En dat zal nu ook nodig zijn bij Chelsea.In totaal werd vorige zomer meer dan 200 miljoen euro uitgegeven aan nieuwe spelers bij Chelsea. Met Werner en Havertz kwamen er al twee Duitsers toe, maar ook Hakim Ziyech, Edouard Mendy, Ben Chilwell en Thiago Silva kwamen erbij. En dat terwijl Lampard net een goed jaar had afgerond met al enkele goeie en jonge aanvallers zoals Mason Mount, Tammy Abraham en Christian Pulisic. Waar moest hij die nieuwe namen met Werner, Havertz en Ziyech eigenlijk in het team laten passen?De coach brak er zijn hoofd over en zette Werner en Havertz zelfs een tijdje op de bank omdat hij geen oplossingen zag. Hij greep toen terug naar Abraham en Mount, spelers van wie hij weet wat ze waard zijn.Thomas Tuchel zal ook dat probleem moeten oplossen en kan daarvoor teren op zijn ervaring bij PSG. Daar had je met Neymar, Mbappé, Edinson Cavani, Angel Di Maria en Mauro Icardi ook te veel spelers voor de aanval. Maar de Duitser wist iedere speler op zijn juiste positie te zetten. Edinson Cavani moest uiteindelijk wel beschikken, maar de aanval van PSG klopte. Dat zal hij nu moeten overdoen bij Chelsea.'Zijn komst gaf me een boost. Vanaf de eerste dag was er een klik. Ik denk dat ik onder Tuchel de twee beste seizoenen van mijn carrière heb gespeeld.' Dat liet Thiago Silva nog optekenen bijFrance FootballenSport/Voetbalmagazine. Het mag dus duidelijk zijn dat de nieuwe Braziliaanse verdediger van Chelsea een grote fan is van de Duitse coach. En ook Tuchel is grote fan van Silva, want zijn vertrek uit Parijs kwam ook bij hem als een grote verrassing aan.Ook voorin komt Tuchel een oude bekende tegen met Christian Pulisic. In zijn periode bij Borussia Dortmund liet hij de jonge Amerikaan namelijk debuteren, wat hem uiteindelijk een toptransfer opleverde naar Chelsea.De ingrediënten voor een goeie samenwerking tussen Tuchel en Chelsea zijn er dus. Nu moet de Duitse coach het ook laten zien op het veld.