Chelsea heeft zaterdagavond voor de tweede keer in de clubgeschiedenis de Champions League veroverd. In de finale in het Estadio do Dragao in Porto haalden de Londenaars het met het kleinste verschil van Manchester City: 0-1.

Kai Havertz scoorde op slag van rusten het enige doelpunt van de partij.

City-aanvoerder Kevin De Bruyne kon zijn stempel niet drukken en moest op het uur met een blessure aan het hoofd en de linkeroogkas vroegtijdig naar de kant. In het slot van een vrij evenwichtige eerste helft, waarin Chelsea minder balbezit had maar zich wel snediger had getoond, opende uitblinker Havertz de score voor The Blues. De Duitse international werd na een schitterende opening van Mason Mount richting de kooi van Ederson gelanceerd.

De aanvallende middenvelder omzeilde vervolgens de Braziliaanse doelman om het leer in het lege doel te schuiven. Het eerste Champions League-doelpunt ooit voor Havertz werd meteen een hele belangrijke voor de Londenaars.

Kai Havertz © Reuters

City kon de rust goed gebruiken om bij te sturen, want aanvallend kwam de Engelse landskampioen er voor de pauze niet vlot genoeg uit. In het systeem met een valse negen vond Kevin De Bruyne niet meteen zijn draai, ook wel omdat de aanvoer richting KDB uitbleef. Ook na de pauze kwam er niet meteen beterschap en de Rode Duivel leek er misnoegd van te worden, zo bleek na een gemiste controle.

Botsing

Nauwelijks enkele minuten later was zijn finale afgelopen. KDB kwam met het hoofd onzacht in aanraking met Chelsea-verdediger Antonio Rüdiger, die voor de obstructiefout een gele kaart onder de neus kreeg geschoven. De Rode Duivel bleef minutenlang op het veld liggen vooraleer duidelijk werd dat hij echt niet verder kon. De Bruyne werd gewisseld voor Gabriel Jesus en trok de catacomben van het Estadio do Dragao in. Hopelijk raakt hij tijdig hersteld voor de EK-voorbereiding met de Rode Duivels. De Bruyne werd sowieso pas een week later in Tubeke verwacht omdat hij de CL-finale nog moest spelen.

Bijsturing

De bijsturing van Guardiola kwam er dus noodgedwongen, met Gabriel Jesus stond er plots een diepe spits tussen de lijnen bij de Citizens. Nog eens een kwartier later werden er dat zowaar twee, toen de afscheidnemende Sergio Agüero een onzichtbare Raheem Sterling mocht komen verlossen. City was even voordien gespaard gebleven van het genadeschot, toen een stifter van de ingevallen Christian Pulisic - met deze keer Havertz als aangever - maar nipt naast de kooi van Ederson rolde. Alles of niets dus voor Manchester City in die jacht op de eerste beker met de grote oren. Een schot van Mahrez zoefde nog naast, maar uiteindelijk was de beker voor de tweede keer voor Chelsea, na een eerdere eindzege in 2012 tegen Bayern.

Vierende Chelseaspelers © Reuters

In 2008 verloren The Blues de finale van Manchester United. Voor City was het nog maar de eerste finale en blijft de teller op nul staan. De onfortuinlijke De Bruyne was zaterdagavond de achtste Belg in de finale van de Champions League. Als City de finale had gewonnen, was hij in een exclusiever rijtje terechtgekomen, met daarin enkel Daniel Van Buyten, Simon Mignolet en Divock Origi. In 1988 won Eric Gerets met PSV evenwel de Europacup I, de voorloper van de huidige Champions League. In 2015 zag Thomas Vermaelen van in de tribune FC Barcelona de finale winnen tegen Juventus (1-3). In 1993 won Raymond Goethals als coach met Olympique Marseille de eerste editie. In een zinderende finale in het olympisch stadion van München werd toen AC Milan met het kleinste verschil geklopt na een kopbaldoelpunt net voor rust van Basile Boli.

'We verdienen dit'

Chelsea-aanvoerder César Azpilicueta mocht na afloop van de finale de beker met de grote oren in ontvangst nemen. 'Ik ben zo tevreden, wij schrijven hier geschiedenis. Ik had het al voor de wedstrijd gezegd: wij hebben een fantastische groep, iedereen werkt voor elkaar. We verdienen dit.' Doelpuntenmaker en uitblinker Kai Havertz zocht de juiste woorden. 'Ik weet echt niet wat ik moet zeggen', aldus de Duitse international. 'Ik heb vijftien jaar lang op dit moment moeten wachten en nu is het eindelijk zover.'

Chelsea-coach Thomas Tuchel nam pas afgelopen winter over in Londen, nadat hij eerder aan de deur was gezet bij Paris Saint-Germain. Met de zege op het kampioenenbal, nadat hij vorig jaar de finale had verloren tegen Bayern, haalde hij zijn grote gelijk. 'Het is de belangrijkste wedstrijd van het jaar in Europa en wij hebben die gewonnen. Dat is toch niet te geloven. Ik ben fier op mijn spelers. We wisten dat we de favorietenrol aan City moesten laten, maar dat was voor ons geen probleem want wij weten waartoe wij in staat zijn. We hadden hen dit seizoen al twee keer geklopt en daar maakten we vandaag gewoon drie van. Het was een felbevochten zege, dat moet ik wel toegeven. We hadden te weinig balbezit in het wedstrijdbegin. Pas met de rust in zicht kwam er beterschap.'

Pep Guardiola: 'Uitzonderlijk seizoen'

De coach van Manchester City, Pep Guardiola, kon tien jaar na zijn tweede en laatste triomf met het FC Barcelona van Lionel Messi geen derde titel binnenhalen.

Met onder meer Kevin De Bruyne, Riyad Mahrez, Phil Foden, Bernardo Silva, Raheem Sterling en Ilkay Gündogan bracht de Catalaan een erg aanvallend City aan de aftrap, met KDB als valse negen. Daartegenover stond een stevig Chelsea-blok, loerend op een foutje. Het bleek een foute keuze: City speelde onherkenbaar en verloor zo voor de derde keer op rij van de Londenaars. 'Ik heb nochtans de spelers gebracht, waarvan ik dacht dat we de meeste kansen hadden om deze wedstrijd tot een goed einde te brengen', vertelde Guardiola. 'In de eerste helft hadden we het moeilijk om Chelsea uit verband te spelen, na rust ging het beter, al ontbrak het ons aan inspiratie. De passes kwamen niet aan en dan wordt het lastig. Het waren ook uitzonderlijke omstandigheden, want het was nog maar onze eerste finale. We wisten dat het moeilijk zou worden tegen dit Chelsea.'

Voor Guardiola is het nog te vroeg om conclusies te trekken. 'We hebben 61 wedstrijden gespeeld in moeilijke omstandigheden, vanwege de coronapandemie. Enkel de finale van de FA Cup haalden we niet. We zijn triest door deze nederlaag, dat is zeker het geval, maar laat ons ook de rest van dit uitzonderlijke seizoen niet vergeten. We willen hier zo snel mogelijk terug staan, maar dan nog sterker.'

