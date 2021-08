Chelsea heeft de 46e editie van de Europese Super Cup op zijn naam geschreven. In het Windsor Park in het Noord-Ierse Belfast zagen 13.000 toeschouwers na 90 minuten en verlengingen nog geen afscheiding (1-1). In de daaropvolgende strafschoppenreeks toonden de Londenaars zich met 6-5 het koelbloedigst.

De eerste grote kans was na zes minuten voor Chelsea. Timo Werner nam een corner van Hakim Ziyech op de slof, Sergio Asenjo bracht redding. Gelegenheidsaanvoerder Ngolo Kanté zag zijn schot even later net naast belanden. De derde kans ging wel tegen de netten voor de Londenaars. Marcos Alonso lanceerde Kai Havertz op links, Ziyech (27.) werkte de voorzet van de Duitser met een boogbal in doel.

Edouard Mendy bracht aan de overzijde redding op een poging van Boulaye Dia, door Villarreal overgenomen van het Stade Reims van Wout Faes en Thomas Foket. Met het rustsignaal in zicht moest de doelpuntenmaker noodgedwongen de strijd staken met een schouderletsel. Alberto Moreno schoot in de slotseconden van de blessuretijd de ultieme kans op de gelijkmaker halfweg snoeihard op de onderkant van de lat.

Winkelhaak

De tweede helft was nog maar net aan de gang of het doelhout hield El Submarino Amarillo andermaal van een goal. Gerard Moreno strafte een slechte inspeelpass van Mendy net niet af en besloot op de paal. Invaller Pervis Estupiñan kon het Senegalese sluitstuk evenmin verontrusten. Moreno (72.) kreeg uiteindelijk toch loon naar werken met een knappe overhoekse knal in de winkelhaak, die verlengingen opleverde.

In die verlengingen bleef het bij één grote kans voor Chelsea. Christian Pulisic, die de onfortuinlijke Ziyech was komen vervangen, draaide die in de 99e minuut de nek om.

Keeperwissel

De wedstrijd zou in een strafschoppenreeks beslist worden en dus wisselde Chelsea-coach Thomas Tuchel zijn doelman Edouard Mendy door specialist Kepa Arrizabalaga. Die bewees het gelijk van zijn trainer door twee Spaanse elfmeters te stoppen. Zijn collega Sergio Asenjo hield het bij één redding.

Chelsea won de Europese Super Cup een keer eerder, in 1998. Toen versloeg het Real Madrid met het kleinste verschil in het Stade Louis II in Monaco. Gustavo Poyet (82.) liet namens The Blues het enige doelpunt van de wedstrijd optekenen. In 2012, 2013 en 2019 dolf Chelsea telkens het onderspit tegen respectievelijk Atletico Madrid (1-4), Bayern München (2-2, 5-4 n.p.) en Liverpool (2-2., 5-4 n.p.). Voor Villarreal was het de eerste finale om de Europese Super Cup uit de clubgeschiedenis.

