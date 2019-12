Chelsea heeft zondag op de twintigste speeldag in de Premier League de derby tegen Arsenal gewonnen met 1-2.

In het Emirates Stadium leek het doelpunt van Pierre-Emerick Aubameyang lange tijd genoeg voor de overwinning, maar in het slot brachten goals van invaller Jorginho en Tammy Abraham Chelsea toch nog voorbij de thuisploeg. Michy Batshuayi bleef wederom 90 minuten op de bank bij de bezoekers.

In de eerste helft waren 'The Gunners' baas. Na nog geen kwartier zette de topschutter van Arsenal de thuisploeg op voorsprong. Chambers verlengde de hoekschop aan de eerste paal, Aubameyang ( 13.) maakte zijn dertiende doelpunt met een rake kopbal.

Direct na de pauze namen 'The Blues' de touwtjes in handen, al vielen de doelpunten pas in het slot. Mount bracht via een vrije trap de bal voor doel. Arsenal-doelman Bernd Leno schatte de bal helemaal verkeerd in en aan de tweede paal hoefde een verbaasde Jorginho (83.) enkel maar binnen te tikken. Enkele minuten later velde Abraham bij een scherpe tegenaanval zelf het zware verdict voor de Gunners, die door de nederlaag op de twaalfde plaats blijven in het klassement. Chelsea is vierde en houdt de derde plaats van landskampioen Manchester City in het vizier. De Citizens ontvangen zondagavond nog Sheffield United.