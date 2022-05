Dat de kampioen in het Engelse vrouwenvoetbal uit Londen zou komen, was al een tijdje duidelijk. Uiteindelijk won Chelsea zijn derde opeenvolgende titel, met Arsenal op slechts één punt achterstand.

Na een seizoen vol strijd veroverde Chelsea Women afgelopen weekend zijn derde opeenvolgende landstitel. Tijdens de wedstrijd wisselde de titel vijf keer van eigenaar, maar uiteindelijk mocht de Zweedse kapitein Magdalena Eriksson de trofee in de lucht steken.

Om kampioen te worden moest Arsenal beter doen dan Chelsea, dat een punt voorsprong had. In de week voor de ontknoping zei Chelseaspits Sam Kerr aan Sky: 'Ik ben liever in onze positie, want we hebben het nog in eigen handen. Vorig jaar was het hetzelfde scenario in de strijd met Manchester City, dus dit is niet nieuw.'

Iedereen wisselen

Dat tegenstander Manchester United het Chelsea zeker niet makkelijk zou maken, kwam ook omdat de nummer vier in de stand voor het eerst kans maakte op Champions Leaguevoetbal bij winst. Na een slechte eerste helft van de club uit Londen stond er een 2-1-voorsprong voor United op het scorebord. Dat resultaat hield in dat Arsenal kampioen was.

Chelseacoach Emma Hayes was dan ook allesbehalve tevreden na die 45 minuten. 'Ik heb eerlijk gezegd bijna alle speelsters gewisseld na een halfuur. We dachten te veel aan een mogelijk verlies.'

Met wissels Ji So-Yun en Beth England kwam er rust op het middenveld. Een fantastisch doelpunt van Kerr zorgde voor een eerste voorsprong. Arsenal won zijn wedstrijd ook, maar door de 4-2-winst van Chelsea bleef het puntje voorsprong in het eindklassement behouden.

Chelsea kampioen dus ondanks een kern die volgens Hayes in transformatie was. 'We hadden een verouderde kern en moesten dat aanpakken. Ondertussen moesten we ook blijven strijden voor de titel. Hoeveel teams zouden trouwens met de afwezigheden omgegaan zijn zoals wij het deden?'

Verdediging

Want het is geen makkelijk seizoen geweest voor Chelsea. Naast de extrasportieve problemen van de club moest Hayes ook omgaan met een kern vol afwezigen. Verschillende basisspeelsters raakten geblesseerd of waren ziek en door de Asia Cup moesten enkelen een tijd naar hun land. Ook werden vaste combinaties van vorig jaar regelmatig gewisseld. Zelfs de eerste keeper was niet langer zeker van haar plaats tussen de palen.

© GETTY

Het werd dan ook eerder een titel van hard werk, motivatie en aanpassingsvermogen dan van sterren met topprestaties. Het voetbal was niet flashy, maar ook als het team niet op zijn best was boekte het resultaat.

Vooral de veerkracht van de defensie bleek belangrijk. De eerste wedstrijd van het seizoen ging meteen verloren tegen Arsenal en daarna volgden nog drie wedstrijden zonder clean sheet, waarna de verdediging opstond en de ene clean sheet na de andere volgde. In 2022 kwam het team zelfs maar twee keer op achterstand.

Usual suspects

Met een team vol kapiteins voor hun land had Hayes een ploeg die zelf vaak de problemen op het veld oploste. Waar Arsenal last had van de druk van de titelstrijd, was Chelsea net op zijn best. 'Ik denk dat mijn team fantastisch omgaat met crisissen. Ook toen we achter stonden aan de rust tegen Manchester United, bleef de kleedkamer extreem kalm,' vertelde Hayes na de wedstrijd tegen United aan The Guardian.

In een competitie waar de titel al elf jaar verdeeld wordt onder de usual suspects - Chelsea, Arsenal, Manchester City en Liverpool - zou het volgend seizoen nog spannender kunnen worden.

Chelsea verliest dan wel enkele ervaren pionnen, maar speelsters als Sam Kerr en Pernille Harder kunnen dat verlies opvangen. En aangezien City zich na de moeilijke seizoenstart herpakte en derde eindigde, mag je ook hen niet uitsluiten. Net als Arsenal, dat zich nog steeds ontwikkelt.

