Na enkele dagen van spanning bij Chelsea heeft coach Thomas Tuchel zijn spits Romelu Lukaku terug in de armen gesloten. 'Romelu heeft zijn excuses aangeboden. Voor mij was het belangrijk om te weten dat het niet met opzet was.'

Op de personferentie naar aanleiding van de halve finale in de League Cup tegen Tottenham, kwam Tuchel nog eens terug op de onplofte situatie rond Lukaku. De Rode Duivel had in een interview met Sky Sport Italia vorige week, een gesprek dat al enkele weken oud was, duidelijk gemaakt dat hij niet tevreden was met zijn situatie bij de club sinds zijn blessure en coronabesmetting. Daarop werd Lukaku uit de selectie gelaten voor de topper van vorig weekend tegen Liverpool.

Gisteren stond een gesprek tussen beide mannen op het programma. Tuchel was tevreden met de uitkomst. 'Ik ben blij dat we onze tijd hebben genomen om het rustig uit te praten', vertelde de Duitser. Tuchel. 'Hij heeft zich verontschuldigd en zit opnieuw in de groep. Romelu beseft wat hij gecreëerd heeft. Hij voelt de verantwoordelijkheid om de rotzooi op te kuisen.'

Voor Tuchel kwamen de uitspraken ook als een grote verrassing. 'Ik had het gevoel dat hij net terug was na die lastige blessure en een coronabesmetting. Hier had ik geen enkel moment enige twijfel over zijn inzet. Maar Romelu is een emotionele kerel, hij houdt zijn meningen niet voor zichzelf.'

Thomas Tuchel is speaking to the media ahead of #CheTot tomorrow night. 🎙 https://t.co/zzmUitCpYT — Chelsea FC (@ChelseaFC) January 4, 2022

