Chelsea-coach Thomas Tuchel heeft doelpuntenmaker Romelu Lukaku geprezen na de 1-3 overwinning op Aston Villa van zondag. 'Er bestaat geen twijfel dat hij superbelangrijk is. Elke speler is superbelangrijk, maar Romelu is een sleutelspeler', zei de Duitser.

Chelsea moest het de voorbije wedstrijden zonder Lukaku stellen na een coronabesmetting, maar de Rode Duivel was opnieuw speelklaar en startte op de bank. Coach Tuchel bracht Lukaku bij de rust bij een 1-1 tussenstand en de Belg maakte meteen, met een kopbal, het verschil - zijn eerste Premier League-doelpunt sinds september. In het slot lokte hij een penalty uit die de 1-3 eindstand op het bord zette.

Lukaku was nog niet fit voor 90 minuten, bevestigde Tuchel, die de aanvaller in de tweede helft in de strijd gooide. 'Nu hebben we hem 45 minuten op het veld gezet, wat meer was dan de medische staf voor hem had aanbevolen. Maar we dachten dat we het risico konden nemen en meer aanvallend met hem konden zijn. Natuurlijk ben ik blij dat het goed ging voor Romelu vandaag. Laten we afwachten of hij een reactie zal ondervinden.'

'Eigenhandig terug in titelrace gebracht'

Niet alleen de coach van Chelsea was lyrisch over de Rode Duivel, ook in de studio van Sky Sports werd er met lof gegooid naar Romelu Lukaku. Analist Jamie Redknapp vertelde dat het door Lukaku komt dat Chelsea opnieuw meedoet voor de titel. ''Lukaku heeft Chelsea eigenhandig teruggebracht in de titelrace. Chelsea had iets nodig. Lukaku was de ontbrekende vonk die het elftal weer in vuur en vlam zette. Vanaf het moment dat hij op het veld stond, maakte hij het verschil. Alles viel samen en Lukaku voegde een groot stuk zelfvertrouwen toe.'

Manchester City voert momenteel de Premier League aan met 47 punten. Liverpool en Chelsea volgen met 41 punten. The Reds tellen wel een wedstrijd minder.

🗣 "Lukaku has single-handedly got his team back in this title race." — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) December 27, 2021

