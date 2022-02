Thomas Tuchel gebruikte Romelu Lukaku dinsdag niet in de 2-0 zege van Chelsea in de heenwedstrijd van de achtste finales van de Champions League tegen Lille. Dat wil echter niet zeggen dat hij nu uit de gratie van de Duitse coach is gevallen. 'Hij behoudt alle kansen om zondag te starten in de League Cup-finale', zei Tuchel.

Kai Havertz en Christian Pulisic wezen Chelsea dinsdag de weg naar de overwinning tegen Lille. Ze vormden een kwieke voorlinie en meteen werd in verschillende media gesuggereerd dat Lukaku ook voor de League Cup-finale van zondag op Wembley tegen Liverpool wel eens op de bank zou moeten plaatsnemen.

Tuchel weerlegde dat echter na de match. 'Elke wedstrijd is anders. Voor de partij tegen Lille hebben we gefocust op intensiteit. Romelu had het de laatste wedstrijden wat moeilijk om dat te brengen. Dat is wat ik bedoelde toen ik zei dat hij mij vermoeid leek, zowel mentaal als fysiek. Hij startte elke wedstrijd sinds de competitiewedstrijd tegen Liverpool (op 2 januari, red.). Maar na een match waarin iedereen focuste op het aantal baltoetsen van Romelu vond ik het ook niet het juiste moment om hem opnieuw in de vuurlijn te zetten. Het was beter om een stapje terug te zetten. Daarom gingen we tegen Lille voor andere spelers. We hebben nu vier dagen om te herstellen en natuurlijk is er voor Romelu een kans om zondag te starten.

'We hebben nu een mooie overwinning te pakken en toch gaan alle vragen over Romelu Lukaku. Dat toont aan hoe hard er op hem gefocust wordt. Maar er zijn nog 9 spelers die niet gespeeld hebben. Bovendien is voetbal ook nog altijd een ploegsport.'

Lukaku kwam vorige zaterdag in de Premier League-wedstrijd bij Crystal Palace (0-1) helemaal niet in het spel voor bij de Blues. Hij raakte nauwelijks zeven ballen, een laagterecord in de Premier League voor een speler die negentig minuten speelde.

