De 29-jarige doelman kreeg pas in 2016 zijn eerste profcontract. In Sport/Voetbalmagazine blikt hij terug op zijn bewogen carrière. Een voorsmaakje.

In juni 2016 kreeg je je eerste profcontract bij Stade Reims. Je was toen al bijna 24. Hoe voelde dat?

Édouard Mendy: 'Het was het begin van mijn tweede leven. Tijdens de rondleiding in het stadion dacht ik maar aan één ding: wanneer mag ik dat stukje papier tekenen?'

In een klap leefde je niet meer van een werkloosheidsuitkering en verdiende je 5000 euro per maand...

Mendy: 'Ik vond mijn salaris zelfs te hoog. (lacht) Ik kon geld opzijzetten voor mijn familie en later zou ik aan mijn eigen projecten kunnen bouwen. Dat had ik voor mezelf in gedachten toen ik begon te voetballen, maar ik was nog lang niet verzadigd.'

Maar het is nooit bij je opgekomen dat je vier jaar later bij Chelsea zou zitten?

Mendy: 'Na alle tegenslagen had ik mij voorgenomen om maximum zes maanden vooruit te blikken. Bij Reims begon ik als tweede doelman en ik wilde elke kans grijpen om aan de trainers duidelijk te maken dat ik meer verdiende dan een plaats op de bank. Toen ik mijn basisplaats te pakken had, moest ik het bestuur overtuigen dat de ploeg geen nieuwe doelman nodig had.'

'In de Ligue 1 wilde ik bewijzen dat ik het niveau had om titularis te zijn bij een Franse topclub en toen ik later met Stade Rennes actief was in Europa wilde ik laten zien dat ik het potentieel had om in het buitenland carrière te maken. Soms neem ik de tijd om alles rustig te laten bezinken en dan kom ik tot de conclusie dat ik een hele weg heb afgelegd.'

thomas simon (france football)

