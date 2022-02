Roman Abramovitsj, jarenlang eigenaar van de Engelse voetbalclub Chelsea, neemt deel aan de onderhandelingen tussen Rusland en Oekraïne in een poging het gewapende conflict tussen beide landen te beëindigen. De miljardair heeft gehoor gegeven aan een verzoek daartoe van Oekraïne. Abramovitsj geldt als een goede bekende van de Russische president Vladimir Poetin.

'Ik kan bevestigen dat Roman Abramovitsj is benaderd om een bijdrage te leveren aan de gesprekken over een vreedzame oplossing en daar heeft hij positief op gereageerd', zei een woordvoerster van de Oekraïense delegatie. Om de onderhandelingen niet te belemmeren wilde ze geen details geven over de precieze rol van de zakenman. Zijn invloed zou 'beperkt' zijn.

Ook een woordvoerder van Abramovitsj zelf zei dat de man door Kiev is benaderd om te helpen een vreedzame oplossing te vinden en dat hij sindsdien daarmee bezig is.

Wat op dit moment de functie van de 55-jarige Abramovitsj bij Chelsea precies is, is evenmin helemaal duidelijk. Hij liet dit weekeinde weten dat hij als gevolg van het conflict in Oekraïne de club overdraagt aan de beheerders van de liefdadigheidsorganisaties van de Londense club.

Vermoedelijk heeft de oligarch dat ook gedaan om eventuele sanctie van de Britse regering voor te zijn. In het Britse parlement ziin stemmen opgegaan om Abramovitsj te sanctioneren.

