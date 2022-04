Over iets meer dan een maand, op 1 juni in het Londense Wembleystadion in de Finalissima tussen Italië en Argentinië, de respectievelijke Europese en Zuid-Amerikaanse kampioen, neemt Giorgio Chiellini afscheid van de Italiaanse nationale ploeg, zo kondigde hij maandagavond aan na de 1-2 zege met Juventus tegen Sassuolo.

'Ik neem afscheid van de nationale ploeg op Wembley, de plek waar ik het hoogtepunt van mijn interlandloopbaan heb gevierd met het veroveren van de Europese titel', vertelde Chiellini aan sportzender DAZN. Met de Italiaanse nationale elf greep hij onlangs voor de tweede keer op rij naast de kwalificatie voor het WK. Voor het WK van 2018 was Zweden in de barrages te sterk, deze keer gingen de Italianen eruit tegen Noord-Macedonië.

De 37-jarige Chiellini speelde 116 interlands voor Italië. Sinds 2018 is hij er ook aanvoerder. Zijn eerste cap voor de Squadra Azzurri sprokkelde hij in november 2004 tegen Finland, in een oefeninterland die met 1-0 gewonnen werd. Bijna achttien jaar geleden en dus andere tijden. Bij de Finnen speelde Jari Litmanen destijds nog mee.

Op de ranglijst aller tijden bij Italië staat hij op een met Andrea Pirlo gedeelde vijfde plaats. Alleen Daniele De Rossi, Paolo Maldini, Fabio Cannavaro en recordinternational Gianluigi Buffon droeger vaker het Italiaanse nationale shirt.

Bij Juventus loopt het contract van Chielllini, die komende zomer 38 jaar wordt, eind dit seizoen af. Een vrije transfer na dit seizoen behoort tot de mogelijkheden en daarbij zou een vertrek richting de Major League Soccer volgens Italiaanse media zijn voorkeur genieten.

Lees ook: Italië in diepe crisis: vijf redenen waarom de Azzurri opnieuw het WK moeten missen

'Ik neem afscheid van de nationale ploeg op Wembley, de plek waar ik het hoogtepunt van mijn interlandloopbaan heb gevierd met het veroveren van de Europese titel', vertelde Chiellini aan sportzender DAZN. Met de Italiaanse nationale elf greep hij onlangs voor de tweede keer op rij naast de kwalificatie voor het WK. Voor het WK van 2018 was Zweden in de barrages te sterk, deze keer gingen de Italianen eruit tegen Noord-Macedonië. De 37-jarige Chiellini speelde 116 interlands voor Italië. Sinds 2018 is hij er ook aanvoerder. Zijn eerste cap voor de Squadra Azzurri sprokkelde hij in november 2004 tegen Finland, in een oefeninterland die met 1-0 gewonnen werd. Bijna achttien jaar geleden en dus andere tijden. Bij de Finnen speelde Jari Litmanen destijds nog mee. Op de ranglijst aller tijden bij Italië staat hij op een met Andrea Pirlo gedeelde vijfde plaats. Alleen Daniele De Rossi, Paolo Maldini, Fabio Cannavaro en recordinternational Gianluigi Buffon droeger vaker het Italiaanse nationale shirt. Bij Juventus loopt het contract van Chielllini, die komende zomer 38 jaar wordt, eind dit seizoen af. Een vrije transfer na dit seizoen behoort tot de mogelijkheden en daarbij zou een vertrek richting de Major League Soccer volgens Italiaanse media zijn voorkeur genieten.