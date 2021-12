Het Chinees Ministerie van Sport heeft tatoeages verboden voor voetballers van de Chinese nationale ploeg. Spelers die tattoos hebben, worden verzocht ze te laten verwijderen.

De Chinese overheid is al enkele maanden bezig met het vergroten van haar invloed op de jeugd. Zo werden al maatregelen genomen in sectoren als muziek, online gaming en reality-tv.

China zou naar eigen zeggen meer grip willen krijgen op de jeugd en 'het moreel verval uit het buitenland' proberen in te perken.

Voetballers van het nationale team krijgen nu ook het formeel verbod nieuwe tattoos te laten zetten. Aan spelers die al tattoos hebben, wordt gevraagd ze te laten verwijderen.

In eerste instantie moeten ze bedekt worden. Dat wordt al enkele jaren gevraagd. Clubs wordt ook gevraagd geen getatoeëerde spelers meer aan te trekken.

Tattoos hebben een negatieve naam in China, maar braken de voorbije jaren toch door in grote steden en vooral bij de jongere generatie.

