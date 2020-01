Dalian Yifang, de werkgever van Rode Duivel Yannick Carrasco, heeft zijn naam veranderd in Dalian Pro, zo werd dinsdag bekendgemaakt.

Een maand geleden maakte de Chinese voetbalbond een aantal nieuwe maatregelen bekend. Die raken niet enkel de spelers (er komt een 'laag' salarisplafond) maar ook de clubs. Zo mogen Chinese ploegen maximaal 140 miljoen euro in bezit hebben en daarvan mag slechts 60% naar de lonen gaan. De grootste verandering, of toch de meest zichtbare, is dat ze ook geen gesponsorde namen meer mogen hebben. Voor enkele clubs is dat een probleem, want onder meer Guangzhou Evergrande heeft zo een gesponsorde naam.

Ook bij Carrasco's Dalian Yifang moesten er daarom veranderingen gebeuren. Yifang is namelijk een teemerk en dus moet die naam weg. In de plaats daarvan gaat het team van de Rode Duivel nu door het leven als Dalian Pro.

Vorig seizoen eindigde Dalian op de negende plaats in de Chinese Super League, met 38 punten uit 30 wedstrijden. In de Beker gingen ze er in de halve finales uit. De 26-jarige Carrasco komt al bijna twee jaar uit voor Dalian, dat hem in februari 2018 overnam van Atlético Madrid. Onze landgenoot, die al meermaals aanstuurde op een vertrek uit China, ligt er nog tot eind 2022 onder contract.

