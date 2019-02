Chinese Super League voor dummies: hoe de Europese topcompetities een inspiratiebron waren

De vorming van de huidige competitieformule heeft heel wat voeten in de aarde gehad. Tijdens de jaren 80 van de vorige eeuw groeide het bewustzijn bij de bond dat China sterk achterop hinkte in vergelijking met de rest van de wereld. Ploegen moesten gaan professionaliseren en een gefundeerde omkadering ontbrak nog volledig. Na een periode van probeersels ging in 1994 de eerste Jia-A League van start, de officiële hoogste klasse van het Chinese voetbal.

...