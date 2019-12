De Chinese staatstelevisie heeft de topper tussen Arsenal en Manchester City uit haar programmatie gehaald nadat Arsenal-speler Mesut Özil op Twitter kritisch was over de behandeling van de Oeigoeren.

De Chinese staatstelevisie CCTV heeft de Premier League-wedstrijd tussen Arsenal en Manchester City, zondagnamidag (om 17u30 Belgische tijd), uit haar programmatie geschrapt. Die beslissing werd gemaakt na negatieve commentaren van Arsenal-middenvelder Mesut Özil vrijdag op sociale media over de behandeling van de Oeigoeren, een Turkse bevolkingsgroep die leeft in de Chinese autonome regio Sinkiang. China ontkende steeds de Oeigoeren slecht te hebben behandeld.

Özil noemde de Oeigoeren een groep 'krijgers die zich verzetten tegen vervolging'. Hij bekritiseerde vervolgens ook China en het feit dat de overige moslims zich in stilte hullen. Arsenal van zijn kant distantieerde zich zaterdag van de beweringen van Özil en liet weten 'zich steeds als een apolitieke organisatie te gedragen'. De Chinese voetbalbond noemde de uitspraken van de Duitse spelverdeler 'onaanvaardbaar en kwetsend voor de Chinese voetbalsupporters'.

Volgens mensenrechtengroeperingen zouden ongeveer een miljoen Oeigoeren door de Chinese staat - en zonder rechtszaak - worden vastgehouden in zwaarbeveiligde gevangeniskampen. China beweert dat de kampen 'centra voor beroepsopleidingen' zijn. Het land claimt op die manier gewelddadig religieus extremisme te bestrijden.

In de Turkse grootstad Istanboel was er gisteren een optocht voor de rechten van de islamitische Oeigoeren in China. De twitterpost van Özil was daarvoor de aanleiding.