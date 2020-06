De Belgische technisch directeur van de Chinese voetbalbond maakt verder werk van een 'Red Print' met inhoudelijke richtlijnen voor het Chinese voetbal.

Eind vorig jaar nodigde Chris Van Puyvelde Michel Bruyninckx uit op zijn Red Print-seminarie in Peking. De Belgische opleider en grondlegger van de Michel Bruyninckx Method (MBM) lichtte er het belang van breincentraal leren in jeugdopleiding toe. Dat sloeg toen in de Chinese hoofdstad niet alleen aan bij vertegenwoordigers van de voetbalwereld, maar ook bij mensen uit de academische wereld.

'De manier waarop Michel talentontwikkeling benadert, is heel interessant', zegt Van Puyvelde, die sinds november 2018 technisch directeur van de Chinese voetbalbond is. 'Zoals de combinatie van de werking van de hersenen met de externe stimuli die je aanbiedt. En zoals het belang van timing, ritme, kadans daarbij en zeker ook de wijze waarop hij met zijn methode spelers leert nadenken en creativiteit stimuleert. Hoe hij hen dingen onbewust en op een leuke manier aanleert, doet mij soms denken aan hoe hier Tai Chi aangeleerd wordt.'

Het komt er nu op aan om die inspirerende filosofie en knowhow op de juiste manier in de Chinese cultuur te integreren, aldus Van Puyvelde. 'Om de theorie op een pedagogisch en didactisch geschikte wijze naar de praktijk te vertalen. Om oefeningen te ontwikkelen die rekening houden met de eigenheid en de gewoontes van dit land. Oefenstof met een wetenschappelijke achtergrond maar zonder dat mensen beseffen dat er een wetenschappelijke achtergrond achter zit. Daar zal ik ook universiteiten bij betrekken.'

