De Premier League bestaat dertig jaar. Christian Benteke blikt in Sport/Voetbalmagazine terug op zijn eigen ervaringen in de topcompetitie.

In de beginjaren van het nieuwe millennium groeide de Engelse competitie niet alleen uit tot de beste van Europa, maar ook tot de aantrekkelijkste qua levenskwaliteit. 'Nu nog altijd kent de Premier League zijn gelijke niet wat flexibiliteit betreft', meent Christian Benteke (31), de Belgische speler met het grootste aantal wedstrijden in de Engelse topklasse.

'Bij Standard werd ik verplicht om voor de wedstrijden een siësta te houden op de club. Hier moet je zorgen dat je naar het stadion komt en klaar bent voor de wedstrijd. Punt. Het grote voordeel daarvan is dat je mentaal fris aan de aftrap staat. Je krijgt geen tijd om nerveus te worden. Het is nooit goed als je te veel tijd hebt om na te denken.'

Leandro Trossard

In zijn eerste seizoen in Engeland, bij Aston Villa, was Benteke meteen goed voor 23 doelpunten. 'De enorme uitstraling en de kracht van de Premier League had ik me vooraf nooit kunnen inbeelden. Mijn leven veranderde van de ene dag op de andere. Alleen al de dag waarop ik mijn contract tekende, was bijzonder. De club liet me met een privévliegtuig ophalen in Bierset (de luchthaven van Luik, nvdr). Het feit alleen al dat ik op een privéjet stapte, was voor mij onwezenlijk. Het motiveerde me extra om te slagen in het Engelse voetbal en er niet als een eendagsvlieg snel vergeten te worden.'

Big Ben werkte keihard in de gym om aan kracht en beweeglijkheid te winnen. Hij kwam vijf kilo bij, puur spiermassa, en ontpopte zich tot een gevreesde aanvaller made in Belgium.

'Dat niemand me kende, speelde zeker in mijn kaart. Ik praatte erover met Marouane (Fellaini, nvdr), die kort voordien hetzelfde had meegemaakt. Ook hij kwam naar Engeland als een 'grote, onbekende Belg'. In het begin zien ze je niet als een bedreiging en letten ze niet op jou. Daar kon ik in die periode van profiteren. Nu zijn de verwachtingen in jonge Belgen veel hoger gespannen. Anderzijds denk ik wel eens als ik bijvoorbeeld Leandro Trossard zie voetballen: een uitstekende voetballer, maar tien jaar geleden zou hij misschien geen kans gekregen hebben in de Premier League.'

Meer tactiek

Voor verdedigers als John Terry en Vincent Kompany had Benteke een grenzeloze bewondering, maar, zo geeft hij toe, hij heeft nooit meer afgezien als tegen Ryan Shawcross van Stoke City. 'Ploegen als Stoke City, 'kleinere ploegen' - tussen aanhalingstekens - probeerden tien jaar geleden niet eens te voetballen. Op dat vlak is de Premier League heel fel geëvolueerd. Alle ploegen dragen tactiek nu hoog in het vaandel.'

Lees het volledige verhaal over 30 jaar Premier League, met nog andere Belgische getuigenissen, in Sport/Voetbalmagazine van 4 februari 2022 of in onze Plus-zone.

In de beginjaren van het nieuwe millennium groeide de Engelse competitie niet alleen uit tot de beste van Europa, maar ook tot de aantrekkelijkste qua levenskwaliteit. 'Nu nog altijd kent de Premier League zijn gelijke niet wat flexibiliteit betreft', meent Christian Benteke (31), de Belgische speler met het grootste aantal wedstrijden in de Engelse topklasse. 'Bij Standard werd ik verplicht om voor de wedstrijden een siësta te houden op de club. Hier moet je zorgen dat je naar het stadion komt en klaar bent voor de wedstrijd. Punt. Het grote voordeel daarvan is dat je mentaal fris aan de aftrap staat. Je krijgt geen tijd om nerveus te worden. Het is nooit goed als je te veel tijd hebt om na te denken.'In zijn eerste seizoen in Engeland, bij Aston Villa, was Benteke meteen goed voor 23 doelpunten. 'De enorme uitstraling en de kracht van de Premier League had ik me vooraf nooit kunnen inbeelden. Mijn leven veranderde van de ene dag op de andere. Alleen al de dag waarop ik mijn contract tekende, was bijzonder. De club liet me met een privévliegtuig ophalen in Bierset (de luchthaven van Luik, nvdr). Het feit alleen al dat ik op een privéjet stapte, was voor mij onwezenlijk. Het motiveerde me extra om te slagen in het Engelse voetbal en er niet als een eendagsvlieg snel vergeten te worden.'Big Ben werkte keihard in de gym om aan kracht en beweeglijkheid te winnen. Hij kwam vijf kilo bij, puur spiermassa, en ontpopte zich tot een gevreesde aanvaller made in Belgium. 'Dat niemand me kende, speelde zeker in mijn kaart. Ik praatte erover met Marouane (Fellaini, nvdr), die kort voordien hetzelfde had meegemaakt. Ook hij kwam naar Engeland als een 'grote, onbekende Belg'. In het begin zien ze je niet als een bedreiging en letten ze niet op jou. Daar kon ik in die periode van profiteren. Nu zijn de verwachtingen in jonge Belgen veel hoger gespannen. Anderzijds denk ik wel eens als ik bijvoorbeeld Leandro Trossard zie voetballen: een uitstekende voetballer, maar tien jaar geleden zou hij misschien geen kans gekregen hebben in de Premier League.'Voor verdedigers als John Terry en Vincent Kompany had Benteke een grenzeloze bewondering, maar, zo geeft hij toe, hij heeft nooit meer afgezien als tegen Ryan Shawcross van Stoke City. 'Ploegen als Stoke City, 'kleinere ploegen' - tussen aanhalingstekens - probeerden tien jaar geleden niet eens te voetballen. Op dat vlak is de Premier League heel fel geëvolueerd. Alle ploegen dragen tactiek nu hoog in het vaandel.'Lees het volledige verhaal over 30 jaar Premier League, met nog andere Belgische getuigenissen, in Sport/Voetbalmagazine van 4 februari 2022 of in onze Plus-zone.