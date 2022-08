Christian Benteke heeft de deur bij Crystal Palace na zes jaar achter zich dichtgetrokken voor een avontuur in de Major League Soccer bij DC United. De transfer werd vrijdagavond wereldkundig gemaakt. De Rode Duivel zette zijn krabbel onder een 2,5-jarige overeenkomst tot eind 2024, met optie op nog een bijkomend seizoen.

In Amerika zal Benteke als coach Manchester United-icoon en ex-speler van DC Wayne Rooney tegen het lijf lopen. In zijn passage in Zuid-Londen scoorde de Belgische aanvaller met Congolese roots 37 doelpunten in 177 optredens.

'Christian heeft van meet af aan een cruciale rol gespeeld in het Premier League-verhaal van de club door na zijn komst een onmiddellijke impact te verwezenlijken en een centrale rol binnen het team te vervullen', blikte Crystal Palace-voorzitter Steve Parish terug. 'We wensen hem allemaal veel geluk in het vervolg van zijn carrière.'

De inmiddels 31-jarige Benteke heeft al een rijkgevulde carrière achter de rug. In de Jupiler Pro League kwam hij tussen 2007 en 2012 uit voor Racing Genk, Standard, KV Kortrijk, KV Mechelen en opnieuw Genk, alvorens zijn geluk te gaan beproeven in de Engelse eerste klasse bij Aston Villa, Liverpool en Crystal Palace. Doorheen de jaren verzamelde hij ook 45 caps bij de Rode Duivels, waarin hij in totaal 18 keer raak trof.

In Amerika zal Benteke als coach Manchester United-icoon en ex-speler van DC Wayne Rooney tegen het lijf lopen. In zijn passage in Zuid-Londen scoorde de Belgische aanvaller met Congolese roots 37 doelpunten in 177 optredens. 'Christian heeft van meet af aan een cruciale rol gespeeld in het Premier League-verhaal van de club door na zijn komst een onmiddellijke impact te verwezenlijken en een centrale rol binnen het team te vervullen', blikte Crystal Palace-voorzitter Steve Parish terug. 'We wensen hem allemaal veel geluk in het vervolg van zijn carrière.'De inmiddels 31-jarige Benteke heeft al een rijkgevulde carrière achter de rug. In de Jupiler Pro League kwam hij tussen 2007 en 2012 uit voor Racing Genk, Standard, KV Kortrijk, KV Mechelen en opnieuw Genk, alvorens zijn geluk te gaan beproeven in de Engelse eerste klasse bij Aston Villa, Liverpool en Crystal Palace. Doorheen de jaren verzamelde hij ook 45 caps bij de Rode Duivels, waarin hij in totaal 18 keer raak trof.