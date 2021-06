De Deense voetbalbond (DBU) heeft zondagmorgen in een statement op sociale media laten weten dat de toestand van Christian Eriksen stabiel is. Hij moet voorlopig wel in het ziekenhuis in Kopenhagen blijven voor verdere opvolging. De Deense bondscoach Kasper Hjulmand gaf zondag aan dat hij het een foute beslissing vond om zaterdag het EK-duel tegen Finland verder af te werken.

De 29-jarige Eriksen stuikte zaterdag kort voor het einde van de eerste helft van het EK-duel tegen Finland in elkaar. De middenvelder van Inter Milaan werd een tiental minuten op het veld gereanimeerd. Bij het verlaten van het stadion was Eriksen bij bewustzijn.

'Deze morgen hebben we gesproken met Christian Eriksen', aldus de bond. 'Hij maakte de groeten over aan zijn teamgenoten. Zijn toestand is stabiel, maar hij blijft voorlopig wel in het ziekenhuis voor verdere onderzoeken. Het team en de staf hebben crisisbijstand gekregen na het incident van gisteren. Ze zullen deze bijstand ook blijven krijgen. We willen iedereen bedanken voor de steun aan Christian Eriksen, zowel van fans, spelers, de koninklijke families van zowel Denemarken als Engeland, internationale bonden, etc. We vragen alle gelukwensen over te maken aan de Deense voetbalbond. Wij zorgen ervoor dat ze allemaal tot bij Christian en zijn familie geraken.'

'Goedgehumeurd'

Martin Schoots, de Nederlandse zaakwaarnemer van Christian Eriksen, heeft zondag contact gehad met de middenvelder. Volgens Schoots was Eriksen goedgehumeurd.

'Hij voelt zich goed en was in een positieve stemming. Er worden nog steeds verschillende onderzoeken gedaan om duidelijkheid te verschaffen.' Zondagochtend werd bekend dat Eriksen ook een bericht heeft geplaatst in de groepschat van zijn club Internazionale. Zijn ploeggenoot Romelu Lukaku sprak zaterdagavond al zijn steun uit na het maken van een doelpunt voor de Belgen. 'Christian bedankt iedereen voor de ongelooflijke steun die hij vanuit alle hoeken heeft gekregen', aldus Schoots.

Geen verklaring

De Deense teamarts Morten Boesen kon zondag op een persconferentie in Kopenhagen weinig extra informatie brengen over het hartfalen van Christian Eriksen.

'We hebben geen uitleg over hetgeen er gebeurd is met Christian', legde Boesen uit. 'We weten er niets meer over. Jullie hebben hetzelfde gezien als ik. Dat is ook één van de redenen waarom hij nu nog in het ziekenhuis is, om te begrijpen wat er kan gebeurd zijn. Zijn medische tests voor het toernooi waren allemaal goed. Hij is even weg geweest. Het was een hartstilstand. We hebben hem gelukkig snel terug bij ons gekregen met behulp van een defibrillator. Hij is momenteel stabiel. We hebben meerdere keren contact met hem gehad.'

Bondscoach Kasper Hjulmand zat ook nog heel erg met de gebeurtenissen in zijn maag, maar wilde toch proberen vanaf morgen met zijn team terug te keren naar een 'normale toestand'. 'Dat is de bedoeling', bevestigde hij. 'Maar we bekijken het speler per speler. Elke speler is anders en heeft zijn eigen gevoelens. Voor sommige spelers zal de match van donderdag tegen België misschien te vroeg komen. Maar ik denk dat het ons als team wel zal lukken om er samen voor te gaan.'

'Foute beslissing'

Hjulmand gaf aan dat hij het een foute beslissing vond om zaterdag het EK-duel tegen Finland verder af te werken na het hartfalen van Christian Eriksen. 'Ze wisten nog niet juist hoe het met Christian gesteld was en ze moesten al kiezen tussen twee speelmomenten ('s avonds de partij nog hervatten of deze op zondagmiddag om 12 uur inhalen, red.). Voor mij hoefde het niet meer om te spelen. We hadden ook gewoon naar huis kunnen gaan. Dat was mijn gevoel. Het was een heel moeilijke beslissing voor de spelers om te nemen. Ik ben heel trots op hen.'

Sportief directeur Peter Möller was minder hard. 'Ik voelde geen druk van de UEFA, maar misschien klopt het wel wat Kasper zegt. Als je ziet hoe aangedaan de spelers vandaag nog zijn, was het misschien niet de juiste beslissing om verder te spelen. We moeten hieruit leren voor de toekomst. We houden allemaal van voetbal, maar op dit moment is het niet belangrijk. We hebben gisterenavond als groep gesproken, met de spelers en de staf. Iedereen kon zijn gevoelens tonen. Dat was een goed idee. We hebben ook psychologische hulp gekregen. Spelers kunnen nu nog 1 op 1 spreken met professionals. We zijn blij met hun hulp. Maar het belangrijkste was nog het gesprek met Christian dat we hadden. Dat had een enorme impact en gaf hen echt een boost.'

Hjulmand prees nog de mens Christian Eriksen. 'Het is een fantastische voetballer, maar ook gewoon een fantastische mens. Na de gebeurtenissen was hij bezorgd over ons, en natuurlijk zijn familie. Dat is typisch Christian. Hij herinnert zich niets meer en voelt zich goed op dit moment. Hij wilde dat we speelden gisteren en wij wilden spelen voor hem.'

De 29-jarige Eriksen stuikte zaterdag kort voor het einde van de eerste helft van het EK-duel tegen Finland in elkaar. De middenvelder van Inter Milaan werd een tiental minuten op het veld gereanimeerd. Bij het verlaten van het stadion was Eriksen bij bewustzijn.'Deze morgen hebben we gesproken met Christian Eriksen', aldus de bond. 'Hij maakte de groeten over aan zijn teamgenoten. Zijn toestand is stabiel, maar hij blijft voorlopig wel in het ziekenhuis voor verdere onderzoeken. Het team en de staf hebben crisisbijstand gekregen na het incident van gisteren. Ze zullen deze bijstand ook blijven krijgen. We willen iedereen bedanken voor de steun aan Christian Eriksen, zowel van fans, spelers, de koninklijke families van zowel Denemarken als Engeland, internationale bonden, etc. We vragen alle gelukwensen over te maken aan de Deense voetbalbond. Wij zorgen ervoor dat ze allemaal tot bij Christian en zijn familie geraken.'Martin Schoots, de Nederlandse zaakwaarnemer van Christian Eriksen, heeft zondag contact gehad met de middenvelder. Volgens Schoots was Eriksen goedgehumeurd.'Hij voelt zich goed en was in een positieve stemming. Er worden nog steeds verschillende onderzoeken gedaan om duidelijkheid te verschaffen.' Zondagochtend werd bekend dat Eriksen ook een bericht heeft geplaatst in de groepschat van zijn club Internazionale. Zijn ploeggenoot Romelu Lukaku sprak zaterdagavond al zijn steun uit na het maken van een doelpunt voor de Belgen. 'Christian bedankt iedereen voor de ongelooflijke steun die hij vanuit alle hoeken heeft gekregen', aldus Schoots.De Deense teamarts Morten Boesen kon zondag op een persconferentie in Kopenhagen weinig extra informatie brengen over het hartfalen van Christian Eriksen.'We hebben geen uitleg over hetgeen er gebeurd is met Christian', legde Boesen uit. 'We weten er niets meer over. Jullie hebben hetzelfde gezien als ik. Dat is ook één van de redenen waarom hij nu nog in het ziekenhuis is, om te begrijpen wat er kan gebeurd zijn. Zijn medische tests voor het toernooi waren allemaal goed. Hij is even weg geweest. Het was een hartstilstand. We hebben hem gelukkig snel terug bij ons gekregen met behulp van een defibrillator. Hij is momenteel stabiel. We hebben meerdere keren contact met hem gehad.' Bondscoach Kasper Hjulmand zat ook nog heel erg met de gebeurtenissen in zijn maag, maar wilde toch proberen vanaf morgen met zijn team terug te keren naar een 'normale toestand'. 'Dat is de bedoeling', bevestigde hij. 'Maar we bekijken het speler per speler. Elke speler is anders en heeft zijn eigen gevoelens. Voor sommige spelers zal de match van donderdag tegen België misschien te vroeg komen. Maar ik denk dat het ons als team wel zal lukken om er samen voor te gaan.'Hjulmand gaf aan dat hij het een foute beslissing vond om zaterdag het EK-duel tegen Finland verder af te werken na het hartfalen van Christian Eriksen. 'Ze wisten nog niet juist hoe het met Christian gesteld was en ze moesten al kiezen tussen twee speelmomenten ('s avonds de partij nog hervatten of deze op zondagmiddag om 12 uur inhalen, red.). Voor mij hoefde het niet meer om te spelen. We hadden ook gewoon naar huis kunnen gaan. Dat was mijn gevoel. Het was een heel moeilijke beslissing voor de spelers om te nemen. Ik ben heel trots op hen.' Sportief directeur Peter Möller was minder hard. 'Ik voelde geen druk van de UEFA, maar misschien klopt het wel wat Kasper zegt. Als je ziet hoe aangedaan de spelers vandaag nog zijn, was het misschien niet de juiste beslissing om verder te spelen. We moeten hieruit leren voor de toekomst. We houden allemaal van voetbal, maar op dit moment is het niet belangrijk. We hebben gisterenavond als groep gesproken, met de spelers en de staf. Iedereen kon zijn gevoelens tonen. Dat was een goed idee. We hebben ook psychologische hulp gekregen. Spelers kunnen nu nog 1 op 1 spreken met professionals. We zijn blij met hun hulp. Maar het belangrijkste was nog het gesprek met Christian dat we hadden. Dat had een enorme impact en gaf hen echt een boost.' Hjulmand prees nog de mens Christian Eriksen. 'Het is een fantastische voetballer, maar ook gewoon een fantastische mens. Na de gebeurtenissen was hij bezorgd over ons, en natuurlijk zijn familie. Dat is typisch Christian. Hij herinnert zich niets meer en voelt zich goed op dit moment. Hij wilde dat we speelden gisteren en wij wilden spelen voor hem.'