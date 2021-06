Als er één man is die de Belgische nationale ploeg goed kent dan is het wel Christian Eriksen (29). Overal waar hij speelde, kwam hij menig Rode Duivel tegen. Nu maakt de Deense middenvelder zich op voor zijn vierde eindtoernooi.

Na jaren indruk te hebben gemaakt bij Tottenham Hotspur vertrok Christian Eriksen vorig jaar naar Inter. Zijn entree werd groots aangepakt, met een presentatie in Scala, het bekende theatergebouw in Milaan. Al snel werd het voetbal platgelegd door corona en de middenvelder vond zich plots terug in de anonimiteit van een verlaten trainingscomplex. Toen hij er weer kon worden gevoetbald, werd er nog maar weinig gebruik gemaakt van zijn diensten, maar zijn geduld werd beloond. De Deen werd uiteindelijk een belangrijke schakel in het team van Antonio Conte, dat Inter na elf jaar weer de landstitel schonk. Zo vertrekt Eriksen alsnog met een goed gevoel richting EK. Hoe kijk je nu terug op je eerste anderhalf jaar in Italië? Christian Eriksen: 'Het is een periode geweest met veel ups and downs. Ik was heel blij toen ik naar Inter kon en alles rondkwam, maar door de lockdown moest ik zelfs het hotel uit en kwam ik op het trainingscomplex van de club terecht. Toen de voorbereiding begon, had ik een appartement, maar dat was leeg. Het is een rollercoaster geweest, en ik was hier natuurlijk gekomen om te voetballen. Toch heeft me dat niet veranderd. Ik was nog steeds dezelfde en deed veel extra trainingen; omdat ik niet veel speelde gebruikte ik mijn energie voor oefeningen in de gym en ik trainde bijvoorbeeld op mijn schot en vrije trappen. 'Ik had meer willen spelen en dat ik ook wel verwacht - ik denk dat anderen dat ook verwachtten. Uiteindelijk had ik het geluk dat de manager me een kans gaf en om dan een prijs te winnen is heel speciaal. Zes maanden geleden had ik me niet kunnen voorstellen dat ik daar zo'n aandeel in zou hebben gehad.' Hoe is je band met Romelu Lukaku? Hielp hij je toen je net bij de club kwam? Eriksen: 'Hij is heel behulpzaam geweest sinds ik arriveerde. Ik kon met hem Nederlands praten en hij hielp me met vertalen. Romelu is een toffe kerel, iemand die altijd wil helpen en het was erg fijn dat hij er was toen ik bij de club kwam. Ik had zelfs bij hem kunnen verblijven tijdens de eerste lockdown. Ik kon ook bij Ashley Young terecht, maar om nou twee weken lang bij één van hen op de bank te slapen... ( lacht) Uiteindelijk verbleef ik op het trainingscomplex.' Nu je ook met Lukaku hebt gevoetbald, kun je zeggen dat hij bij Inter nog beter is geworden? Eriksen: 'Bij Inter heeft hij zijn statistieken nog meer verbeterd. De manier waarop hij hier arriveerde, wat hij veranderde en hoe hij speelde in het systeem... het paste allemaal perfect. Hij heeft zijn eigen niveau nog maar eens opgekrikt en is nog constanter dan hij al was.' Misschien kun je de verdedigers van Denemarken wat tips geven hoe ze hem kunnen stoppen? Eriksen: 'Veel van hen hebben al eens tegen hem gespeeld, dus zij weten hoe ze hem moeten afstoppen. Ik denk daarbij ook niet dat ik de juiste persoon ben om iemand te leren hoe je moet verdedigen.' ( lacht) Over je ploeggenoten gesproken, is dit het beste Deense elftal waarin je tot nu toe hebt gespeeld? Eriksen: 'Het is zeker één van de beste ploegen, al hangt dat ook af hoe het uiteindelijk zal verlopen. Maar als je de aanloop naar dit toernooi ziet en het speler voor speler bekijkt, dan denk ik dat dit inderdaad het beste elftal is sinds ik bij de nationale ploeg speel.' Heb je het gevoel dat er een speciale sfeer in de ploeg is en dat jullie de winnende EK-ploeg van 1992 kunnen evenaren? Eriksen: 'Dat waren andere tijden, toen speelden er nog maar acht ploegen op een EK-eindronde. Maar we zullen natuurlijk wel het goeie gevoel van de laatste jaren in het toernooi proberen te brengen. En dat we ook nog eens in eigen land spelen geeft ook iets extra's.' Nog even over die EK-ploeg van 1992. Leeft dat eigenlijk nog sterk in Denemarken? Is er een grote nalatenschap? Eriksen: 'Ja, dat is enorm. Iedereen in Denemarken weet wat er in 1992 gebeurde. Er zijn films en series over gemaakt en al die spelers van toen zijn nog steeds beroemd in Denemarken. Dan zie je wat het betekent om een groot toernooi zoals het EK te winnen. Het is natuurlijk alweer vele jaren geleden - ik was net vier maanden oud - maar iedereen herinnert het zich, het is nog steeds iets heel groots.' Kun je beschrijven wat het betekent om straks EK-wedstrijden in je eigen land te spelen? Eriksen: 'Dat zal heel speciaal zijn. Het EK is een lange tijd uitgesteld, dus hebben we er extra lang naar uitgekeken.' Jullie spelen de tweede wedstrijd tegen België. Wat kun je meenemen van de wedstrijden die jullie tegen de Rode Duivels speelden in de Nations League? Eriksen: 'We weten hoe ze spelen en waar we op zullen moeten letten. Maar deze wedstrijd zal weer anders zijn omdat het één wedstrijd op een eindtoernooi betreft.' In je carrière voetbalde je met heel veel Belgen samen, zoals Jan Vertonghen, Toby Alderweireld, Mousa Dembélé, Nacer Chadli en Romelu Lukaku. Kun je zeggen dat jij de Belgische expert bent binnen de Deense ploeg? Eriksen: 'Als je het zo bekijkt misschien wel, maar de expert hoe we moeten spelen tegen België is natuurlijk onze bondscoach. Ik ken veel Belgische spelers inderdaad goed. Vooral Jan en Toby. Ik heb Toby al een tijdje niet gesproken, maar met Jan heb ik nog contact. Dan praten we uiteraard in het Nederlands.' Hoe belangrijk is Kevin De Bruyne voor België en hoe een groot nadeel zou het voor de ploeg zijn als hij niet speelt? Eriksen: 'Laat ik voorop stellen dat ik hoop dat hij speelt. Ik bedoel: iedereen hoopt dat een speler zoals Kevin De Bruyne op een toernooi zoals dit zal spelen, en dat hij dan tegen ons een mindere dag heeft. ( lacht) Natuurlijk zouden ze hem missen wanneer hij er niet bij is.' De laatste jaren zijn de resultaten van Denemarken heel goed geweest. Heeft Åge Hareide, de voorganger van Kasper Hjulmand, daarin een groot aandeel gehad? Eriksen: 'Ja, ik denk dat veel spelers dankbaar zijn voor wat hij heeft gedaan. Ik bedoel, hij was degene met wie we ons kwalificeerden voor dit toernooi en we waren met hem ook op het WK 2018, dat was ook speciaal. Hij werd bondscoach na Morten Olsen, die er langere tijd zat, en Hareide bracht wat veranderingen aan. Hij bracht ons spel naar een ander niveau.' Tot slot nog even over jezelf: dit wordt je vierde eindtoernooi, net als veel Rode Duivels die je straks zal tegenkomen. Wat is je hoop voor dit EK? Eriksen: 'Ik heb het geluk gehad dat ik er al een paar heb gespeeld en we hebben momenteel een heel leuk team. Ik hoop dat we verder komen dan we hiervoor hebben gedaan; hopelijk zitten we nog in het toernooi wanneer het echt spannend begint te worden.'