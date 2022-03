Bijna 9 maanden na zijn hartstilstand maakte Christian Eriksen twee weken geleden zijn comeback als voetballer. Intussen speelde de Deen enkele sterke wedstrijden en is hij helemaal terug. 'Ik voel me fysiek in topvorm.'

'Dit is misschien de beste transfer uit de clubgeschiedenis.' Brentfordtrainer Thomas Frank had lyrische woorden voor Christian Eriksen na de 2-0 thuiszege tegen Burnley afgelopen zaterdag. De middenvelder speelde een sterke wedstrijd en lag vijf minuten voor tijd met een heerlijke voorzet aan de basis van de verlossende openingsgoal. Dankzij de overwinning pakken The Bees voor het eerst dit seizoen 6 op 6 en sluipen ze stilaan weg uit de degradatiezone.Afgelopen zomer zakte Eriksen in elkaar tijdens de EK-wedstrijd tegen Finland. Hij werd meteen afgevoerd naar het ziekenhuis, onderging een spoedoperatie en kreeg een defibrillator ingepland. Ondanks het angstaanjagende incident was zijn plan direct duidelijk: opnieuw profvoetballer worden.In de Serie A is het verboden om met een defibrillator te spelen, dus als de middenvelder terug het veld op wou, moest hij Inter verlaten. Na onderling overleg besloten club en speler in december 2021 zijn contract te ontbinden. Tijdens zijn zoektocht naar een nieuw onderkomen maakte de spelverdeler zijn rentree op het trainingsveld. In december trainde hij mee met jeugdclub Odense BK en in januari mocht hij aansluiten bij Jong Ajax.Ondertussen nam Brentfordtrainer Thomas Frank contact op met Eriksen. De twee zijn geen onbekenden, want Frank had zijn landgenoot in het verleden onder zijn hoede als trainer van de Deense U17. 'Voor mij was het geen gok om Christian naar Brentford te halen. Ik was ervan overtuigd dat hij nog goed zou kunnen presteren.'Eriksen is de eerste voetballer ooit die met een defibrillator in de Premier League speelt. De ex-speler van Ajax en Tottenham zegt dat hij geen last heeft van het toestel. 'Ik vertrouw de dokters, ik vertrouw mijn hart en ik vertrouw de defibrillator. Als ik bang zou zijn, was ik niet teruggekomen. Ik hoop wel dat mijn incident iets teweeg heeft gebracht en dat men er zich van bewust is dat zulke dingen kunnen gebeuren. Ik hoop dat er veel extra defibrillatoren komen om de mensen te helpen.'De goede prestatie tegen Burnley is ook de Britse media niet ontgaan. 'Hij is echt terug. Elke baltoets, dribbel en pass voelde alsof het tot een kans zou kon leiden. En dat negentig minuten lang', schreef de BBC.In november wordt in Qatar het WK gespeeld en daar hoopt Eriksen aanwezig te zijn. 'Mijn doel is om op het WK te spelen. Ik weet zeker dat ik het kan, want ik voel me fysiek in topvorm. Mijn hart is geen obstakel', vertelde hij in een interview op de Deense televisie. Club Brugge-sensatie Andreas Skov Olsen zei in Het Nieuwsblad dat hij hoopt dat de Deense vedette in de selectie zit voor Qatar. 'We hebben veel kwaliteit, maar om het WK te winnen hebben we Christian nodig. Ik ga ervan uit dat hij erbij zal zijn en kijk ernaar uit om met hem op het veld te staan.'