De Deense middenvelder is in alle stilte stappen aan het zetten richting herstel. Maar of er ook een comeback komt, is nog heel erg onzeker.

Volgens de Deense krant BT staat Christian Eriksen terug op het trainingsveld. Nadat hij op het EK een hartaanval kreeg, gaat de Deense middenvelder door het leven met een defibrillator en dat doet hij ook zonder pottenkijkers. Om opnieuw wat conditie op te doen zou de speler van Inter momenteel aan het meetrainen zijn bij zijn jeugdclub Odense BK in Denemarken.

Maar of hij zich echt opmaakt voor een terugkeer in het voetbal, is uiterst onzeker. Voorlopig wordt er namelijk vooral gefocust op cardiotraining en doet Eriksen ook alles apart met een personal trainer. Met de groep van Odense conditie opbouwen, is voorlopig niet het plan.

'We zijn erg blij dat hij momenteel in vorm probeert te komen op onze velden', vertelt sportief directeur Michael Hemmingsen aan het Deense blad. 'We hebben altijd contact gehouden sinds hij hier al op jonge leeftijd vertrok en zijn dan ook erg blij dat hij ons gevraagd heeft om hier te mogen komen trainen.'

De eerste stappen richting herstel zijn dus gezet door Eriksen. Maar als een comeback er ooit ook echt van komt, dan zal de 29-jarige Deen wel een andere club moeten zoeken eerst. Momenteel staat hij namelijk nog onder contract bij Italiaans kampioen Inter, maar in de Serie A is het verboden te voetballen met een defibrillator.

Volgens de Deense krant BT staat Christian Eriksen terug op het trainingsveld. Nadat hij op het EK een hartaanval kreeg, gaat de Deense middenvelder door het leven met een defibrillator en dat doet hij ook zonder pottenkijkers. Om opnieuw wat conditie op te doen zou de speler van Inter momenteel aan het meetrainen zijn bij zijn jeugdclub Odense BK in Denemarken. Maar of hij zich echt opmaakt voor een terugkeer in het voetbal, is uiterst onzeker. Voorlopig wordt er namelijk vooral gefocust op cardiotraining en doet Eriksen ook alles apart met een personal trainer. Met de groep van Odense conditie opbouwen, is voorlopig niet het plan.'We zijn erg blij dat hij momenteel in vorm probeert te komen op onze velden', vertelt sportief directeur Michael Hemmingsen aan het Deense blad. 'We hebben altijd contact gehouden sinds hij hier al op jonge leeftijd vertrok en zijn dan ook erg blij dat hij ons gevraagd heeft om hier te mogen komen trainen.'De eerste stappen richting herstel zijn dus gezet door Eriksen. Maar als een comeback er ooit ook echt van komt, dan zal de 29-jarige Deen wel een andere club moeten zoeken eerst. Momenteel staat hij namelijk nog onder contract bij Italiaans kampioen Inter, maar in de Serie A is het verboden te voetballen met een defibrillator.