Chelsea mocht deze zomer geen transfers doen. Christian Pulisic viel echter nog tussen de mazen van het net en werd al in januari gekocht, maar komt nu nauwelijks aan spelen toe.

Zowel het bestuur als de fans van Chelsea weten niet meteen wat gezegd over Christian Pulisic. In januari werd hij al voorgesteld bij de Blues na zijn transfer van Borussia Dortmund voor 64 miljoen euro, maar hij kwam pas echt over in de zomer. Aangezien Chelsea door een transferban tot volgende zomer geen aankopen mag doen, is Christian Pulisic dus eigenlijk de enige nieuwkomer in de ploeg.

...