Na een geslaagd debuutseizoen in de Premier League wordt Christian Pulisic steeds meer de natuurlijke opvolger van Eden Hazard genoemd. Maar komt dat ook terug in de cijfers?

Christian Pulisic heeft er een bewogen eerste seizoen op zitten in Londen. Dat begon eigenlijk al vorig jaar in januari, toen hij voor 64 miljoen euro naar Chelsea ging, maar nog zes maanden mocht blijven spelen bij Borussia Dortmund.

Chelsea had namelijk net een transferverbod gekregen voor de zomer van 2019 en kon met Pulisic toch nog een topper kopen voor het nieuwe seizoen. Achteraf bleek de Amerikaan met Kroatische roots ook de enige transfer te zijn.

Door interlandverplichtingen met de Verenigde Staten kon Pulisic evenwel pas later in juli zijn opwachting maken bij Chelsea tijdens een voorbereidingstoernooi in Japan. En dat verliep niet zo vlot, vertelde hij later bij de 13&ME podcast. 'Het was heel vreemd. Ik zat daar in de bus, maar niemand merkte me op of zei iets. Er waren misschien maar twee jongens die me even kwamen groeten. Ik dacht: wat is dit nu?'

De zegen van de coronabreak

De vleugelaanvaller wist zich echter snel aan te passen aan de omstandigheden en toonde zich in augustus ook meteen aan de supporters met drie basisplaatsen in vier wedstrijden. Maar de resultaten van de ploeg vielen tegen en Pulisic kwam in september zelfs geen enkele keer meer van de bank. Het was pas eind oktober dat de Amerikaan terug in de basis stond.

Nu wist hij wel te bevestigen en stond hij tot begin januari vast in de ploeg. Alleen gooide een blessure aan de adductoren de rest van het seizoen roet in het eten. Tot aan de coronastop kwam hij niet meer in actie.

Die break kwam eigenlijk als geroepen. Na een hels seizoen vond hij eindelijk een beetje rust en dat zorgde voor een boost bij de hervatting van de Premier League. Met 3 goals en 3 assists was hij in zes van de laatste zeven wedstrijden beslissend.

Opvolger van Hazard?

De enige transfer van Chelsea vond dus eindelijk zijn draai in Londen. En dat zullen ze bij de Blues maar al te graag zien, want de Amerikaan werd binnengehaald om het vertrek van Eden Hazard naar Real Madrid op te vangen. Door zijn recente goeie prestaties zijn de vergelijkingen met de Belg ook dagelijkse kost geworden voor Pulisic, maar zijn die wel terecht? Tijd om de prestaties van Pulisic te vergelijken met die van Hazard in zijn eerste seizoen bij Chelsea (2012/13).

Waar Pulisic het in zijn eerste seizoen nog wat moeilijk had om in het eerste team te komen, was Eden Hazard al meteen een vaste waarde. Pulisic komt (met nog twee competitiewedstrijden te gaan) voorlopig aan 23 optredens in de Premier League. Hazard had er maar liefst 34. En dat zie je natuurlijk ook terug in de minuten: 1617 voor de Amerikaanse winger en 2636 voor de Belg.

Pulisic op de knieën, net zoals... Eden Hazard. © GETTY

Maar in het spel, en dan vooral aanvallend, zijn de gelijkenissen treffend. Hazard scoorde, bijvoorbeeld, 9 keer in die 34 matchen. Pulisic zit al na 23 wedstrijden aan 8 goals. En of dat nu met links of met rechts moet gebeuren, dat maakt niets uit voor beide spelers. Pulisic scoorde namelijk drie keer met beide voeten. Hazard deed telkens eentje beter. En het liefst van al scoren ze allebei van in de zestien meter (7 voor Pulisic en 8 voor Hazard).

Maar Pulisic is misschien wel net iets dreigender dan de Rode Duivel. De Amerikaan schoot zo bijvoorbeeld al 59 keer, waarvan 25 op doel, tegenover Hazard die in 10 wedstrijden meer maar vier keer meer wist te trappen waarvan slechts 1 keer meer op doel.

Bovendien is Pulisic een nog groter dribbelkont dan Eden Hazard, met 4,4 dribbels per wedstrijd tegenover 3,8. En de Amerikaan slaagt ook nog eens in meer dribbels dan zijn illustere voorganger (52% tegenover 47%).

Pulisic zit op dit moment ook bij de beste spelers wat betreft 'progressive runs' (een loopactie waarbij je verschillende meters wint op de vijandelijke helft). Met 4,04 acties per wedstrijd moet hij enkel Aston Villaspeler Jack Grealish (4,26) en Wolveswinger Adama Traoré (5,38) voor laten gaan.

Egoïst?

Pulisic mag dan wel wat dreigender zijn dan Hazard, maar in het samenspel laat hij heel wat mindere statistieken optekenen. De meest opmerkelijke statistiek is meteen de belangrijkste: het aantal (geslaagde) passes. Christian Pulisic komt dit seizoen nog maar aan 630 passes (80% geslaagd), terwijl Eden Hazard zeven jaar geleden maar liefst 1523 passes (80% geslaagd) liet optekenen. Met 44,8 passes per wedstrijd deed de kapitein van de Rode Duivels het veel beter dan Pulisic (27,4).

Dat verschil komt ook duidelijk terug in een andere belangrijke statistiek: die van de assists. Pulisic zit daar nog maar aan 3, Hazard had er 11 in zijn eerste seizoen. Toch wel grote verschillen tussen beiden, maar toch moet de Amerikaan, met zijn 8 goals en 3 assists, uiteindelijk niet veel onderdoen als het aankomt op betrokkenheid bij goals. Pulisic is namelijk bij 0,58 goals per wedstrijd betrokken, terwijl Hazard net beter doet met 0,59.

Kunnen we dan concluderen dat Pulisic de 'nieuwe Eden Hazard' van Chelsea is? Als je naar hun manier van spelen en hun aanvallende ingesteldheid kijkt, mag je dat wel stellen. Alleen is Pulisic, die veel liever dribbelt en het zelf wil forceren, toch wel egoïstischer ingesteld dan Hazard, die sneller een teamgenoot probeert te zoeken en zo een team aan het draaien krijgt.

Maar de cijfers van Pulisic laten nu wel al uitschijnen dat hij een even grote legende kan worden bij Chelsea als de Belg.

Christian Pulisic heeft er een bewogen eerste seizoen op zitten in Londen. Dat begon eigenlijk al vorig jaar in januari, toen hij voor 64 miljoen euro naar Chelsea ging, maar nog zes maanden mocht blijven spelen bij Borussia Dortmund. Chelsea had namelijk net een transferverbod gekregen voor de zomer van 2019 en kon met Pulisic toch nog een topper kopen voor het nieuwe seizoen. Achteraf bleek de Amerikaan met Kroatische roots ook de enige transfer te zijn.Door interlandverplichtingen met de Verenigde Staten kon Pulisic evenwel pas later in juli zijn opwachting maken bij Chelsea tijdens een voorbereidingstoernooi in Japan. En dat verliep niet zo vlot, vertelde hij later bij de 13&ME podcast. 'Het was heel vreemd. Ik zat daar in de bus, maar niemand merkte me op of zei iets. Er waren misschien maar twee jongens die me even kwamen groeten. Ik dacht: wat is dit nu?'De vleugelaanvaller wist zich echter snel aan te passen aan de omstandigheden en toonde zich in augustus ook meteen aan de supporters met drie basisplaatsen in vier wedstrijden. Maar de resultaten van de ploeg vielen tegen en Pulisic kwam in september zelfs geen enkele keer meer van de bank. Het was pas eind oktober dat de Amerikaan terug in de basis stond. Nu wist hij wel te bevestigen en stond hij tot begin januari vast in de ploeg. Alleen gooide een blessure aan de adductoren de rest van het seizoen roet in het eten. Tot aan de coronastop kwam hij niet meer in actie.Die break kwam eigenlijk als geroepen. Na een hels seizoen vond hij eindelijk een beetje rust en dat zorgde voor een boost bij de hervatting van de Premier League. Met 3 goals en 3 assists was hij in zes van de laatste zeven wedstrijden beslissend.De enige transfer van Chelsea vond dus eindelijk zijn draai in Londen. En dat zullen ze bij de Blues maar al te graag zien, want de Amerikaan werd binnengehaald om het vertrek van Eden Hazard naar Real Madrid op te vangen. Door zijn recente goeie prestaties zijn de vergelijkingen met de Belg ook dagelijkse kost geworden voor Pulisic, maar zijn die wel terecht? Tijd om de prestaties van Pulisic te vergelijken met die van Hazard in zijn eerste seizoen bij Chelsea (2012/13). Waar Pulisic het in zijn eerste seizoen nog wat moeilijk had om in het eerste team te komen, was Eden Hazard al meteen een vaste waarde. Pulisic komt (met nog twee competitiewedstrijden te gaan) voorlopig aan 23 optredens in de Premier League. Hazard had er maar liefst 34. En dat zie je natuurlijk ook terug in de minuten: 1617 voor de Amerikaanse winger en 2636 voor de Belg.Maar in het spel, en dan vooral aanvallend, zijn de gelijkenissen treffend. Hazard scoorde, bijvoorbeeld, 9 keer in die 34 matchen. Pulisic zit al na 23 wedstrijden aan 8 goals. En of dat nu met links of met rechts moet gebeuren, dat maakt niets uit voor beide spelers. Pulisic scoorde namelijk drie keer met beide voeten. Hazard deed telkens eentje beter. En het liefst van al scoren ze allebei van in de zestien meter (7 voor Pulisic en 8 voor Hazard).Maar Pulisic is misschien wel net iets dreigender dan de Rode Duivel. De Amerikaan schoot zo bijvoorbeeld al 59 keer, waarvan 25 op doel, tegenover Hazard die in 10 wedstrijden meer maar vier keer meer wist te trappen waarvan slechts 1 keer meer op doel.Bovendien is Pulisic een nog groter dribbelkont dan Eden Hazard, met 4,4 dribbels per wedstrijd tegenover 3,8. En de Amerikaan slaagt ook nog eens in meer dribbels dan zijn illustere voorganger (52% tegenover 47%). Pulisic zit op dit moment ook bij de beste spelers wat betreft 'progressive runs' (een loopactie waarbij je verschillende meters wint op de vijandelijke helft). Met 4,04 acties per wedstrijd moet hij enkel Aston Villaspeler Jack Grealish (4,26) en Wolveswinger Adama Traoré (5,38) voor laten gaan.Pulisic mag dan wel wat dreigender zijn dan Hazard, maar in het samenspel laat hij heel wat mindere statistieken optekenen. De meest opmerkelijke statistiek is meteen de belangrijkste: het aantal (geslaagde) passes. Christian Pulisic komt dit seizoen nog maar aan 630 passes (80% geslaagd), terwijl Eden Hazard zeven jaar geleden maar liefst 1523 passes (80% geslaagd) liet optekenen. Met 44,8 passes per wedstrijd deed de kapitein van de Rode Duivels het veel beter dan Pulisic (27,4).Dat verschil komt ook duidelijk terug in een andere belangrijke statistiek: die van de assists. Pulisic zit daar nog maar aan 3, Hazard had er 11 in zijn eerste seizoen. Toch wel grote verschillen tussen beiden, maar toch moet de Amerikaan, met zijn 8 goals en 3 assists, uiteindelijk niet veel onderdoen als het aankomt op betrokkenheid bij goals. Pulisic is namelijk bij 0,58 goals per wedstrijd betrokken, terwijl Hazard net beter doet met 0,59.Kunnen we dan concluderen dat Pulisic de 'nieuwe Eden Hazard' van Chelsea is? Als je naar hun manier van spelen en hun aanvallende ingesteldheid kijkt, mag je dat wel stellen. Alleen is Pulisic, die veel liever dribbelt en het zelf wil forceren, toch wel egoïstischer ingesteld dan Hazard, die sneller een teamgenoot probeert te zoeken en zo een team aan het draaien krijgt. Maar de cijfers van Pulisic laten nu wel al uitschijnen dat hij een even grote legende kan worden bij Chelsea als de Belg.