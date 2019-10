De twintigjarige Nigeriaanse ex-aanvaller van SC Charleroi staat met Lille OSC in de Champions League tegenover Chelsea, na zijn debuut eerder tegenover Ajax.

In Amsterdam betaalde de Noord-Franse ploeg nog leergeld, want een 3-0-nederlaag werd hen aangesmeerd door aanvoerder Dusan Tadic en co. Maar in het eerste thuisduel tegenover Chelsea, dat in groep H begon met 0-1-verlies tegen Valencia CF, krijgt Victor Osimhen de kans om te tonen waarom hij dankzij Felice Mazzu vorig seizoen ontpopte tot een revelatie van de Jupiler Pro League. Want 19 doelpunten in amper 34 wedstrijden, het zorgde er voor dat afgevaardigd bestuurder Mehdi Bayat in juli handig gebruik maakte van de aankoopoptie bij het Duitse VfL Wolfsburg voor de zesvoudig international. Voor een waarde van amper 3,5 miljoen euro werd de targetman plots eigendom van de Henegouwers.

Teamspeler

Lille OSC, dat in de zomermaanden offensief onthoofd geraakte door het vertrek van Nicolas Pépé (Arsenal), Rafael Leão (AC Milan), Thiago Mendes en Youssouf Koné (beiden Ol. Lyon), maakte echter gebruik van zijn spaarpot om twaalf miljoen euro (plus een bonus van nog eens twee miljoen euro) te betalen voor de Super Eagle. Daar beleeft de centrumaanvaller een kanonstart. Na acht speeldagen voert hij met zes treffers mee het topschuttersklassement aan, samen met Moussa Dembélé (Ol. Lyon) en Habib Diallo (FC Metz).

'Victor was dé prioriteit op de transferlijst van diepe spits', bevestigt coach Christophe Galtier tegenover RMC Sport. 'Die jongen is een vat vol energie. Hij heeft als het ware vuur in de benen. Iemand die voor diepgang zorgt, goed de ruimte benut en in de zestien meter heel aanwezig blijkt. Dat profiel past perfect bij het moderne voetbal, die explosiviteit, snelheid en kracht vraagt. Maar Victor is naast een teamspeler vooral een echte afwerker. Ik zie alleszins, gezien zijn leeftijd, nog veel progressiemarge.'