Woensdagnacht heeft Toronto FC, de ploeg van Rode Duivel Ciman en ex-KRC Genkspeler Pozuelo, zich geplaatst voor de finale van de Amerikaanse competitie, MLS. Het speelt daarin tegen Seattle.

Toronto FC heeft zich woensdagnacht als tweede geplaatst voor de MLS Cup, de finalewedstrijd in de Amerikaanse Major League of Soccer. Het team van voormalig Rode Duivel Laurent Ciman versloeg in de finale van de Eastern Conference titelverdediger Atlanta United met 1-2.

Dinsdag kwalificeerden de Seattle Sounders, MLS-kampioen in 2016, zich al als eerste voor de eindstrijd door met 1-3 te winnen bij Los Angeles FC. Toronto won de MLS Cup in 2017 een eerste keer. De finale staat op 10 november geprogrammeerd.

Toronto kwam in Atlanta al na vier minuten op achterstand na een treffer van Gressel. Maar de bezoekers hadden snel een reactie in huis. Benezet maakte na veertien minuten gelijk, op assist van Ciman. De beslissing viel in het slot van de partij. DeLeon legde twaalf minuten voor tijd de 1-2 eindstand vast. De beslissende pass kwam ditmaal van de Spanjaard Alejandro Pozuelo, die afgelopen voorjaar de overstap maakte van Racing Genk.

Ciman en Pozuelo speelden de hele wedstrijd bij de bezoekers, net als Chris Mavinga (ook ex-Genk). De Nederlander Frank de Boer is de trainer van Atlanta United.