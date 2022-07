Onze landgenoot is de enige van de huidige selectie die kan zeggen dat hij aan zijn achtste opeenvolgende seizoen bij Manchester City begint.

De Rode Duivel heeft recent een foto gepost op sociale media van zijn ploeg in zijn eerste seizoen bij Manchester City: 2015/16. Wat blijkt? Hij is de enige speler van dat jaar die nog steeds uitkomt voor de Citizens. Met een knipoog zette hij erbij: Last man or just getting older. Part of the furniture. Wat zoveel wil zeggen als 'Ik ben de enige die nog overschiet, of misschien word ik gewoon oud. Ondertussen deel van het meubilair'. Door het vertrek van Raheem Sterling (Chelsea) en Fernandinho (Club Athletico Paranaense) deze zomer, is De Bruyne nu de speler die, samen met John Stones (die in 2016 naar de club kwam), het langst werkt onder Pep Guardiola. De Belg kwam in 2015 over van Wolfsburg. Daar was hij beland nadat zijn periode bij het Chelsea van José Mourinho uitdraaide op een flop.Op de zwart-witfoto die KDB postte, zien we zijn teamgenoten, die nu deel uitmaken van het verleden van de Citizens. Onder hen legendes van de club zoals Vincent Kompany, David Silva, Sergio Agüero, Fernandinho en Yaya Touré. De beker met de grote oren wordt elk jaar sterk begeerd door Kevin De Bruyne en Manchester City. Vorig jaar eindigde hun campagne in de halve finales. Real Madrid bleek het struikelblok voor Manchester City. De Koninklijke schakelde in 2016 ook al de ploeg uit die gecoacht werd door Manuel Pellegrini. In 2021 beet City in de finale zijn tanden stuk op het stugge Chelsea van Thomas Tuchel.En dus zitten ze in het Etihad Stadium niet stil deze zomer. De eerste transfer kwam er al nog voor de mercato goed en wel begonnen was. In mei al bereikte de club een akkoord met een zekere Erling Haaland. De Noor gaf er de voorkeur aan de kleuren te dragen die zijn vader al had verdedigd. Guardiola kan nu beschikken over een echte nummer negen, wat sinds het vertrek van Agüero niet meer het geval was.Juli 2013. Fernandinho verlaat Sjachtar Donetsk om bij City te komen voetballen. Prijskaartje: 40 miljoen euro. De Braziliaan groeit uit tot de ruggengraat van het middenveld van de Mancunians. Na negen seizoenen trekt hij de deur achter zich dicht om zich via een vrije transfer aan te sluiten bij de club die hem opleidde, Athletico Paranaense.Kalvin Phillips, die overkomt van Leeds voor 48 miljoen euro, moet nu zijn plek gaan innemen. De Brit speelde zich de afgelopen twee seizoenen in de kijker en veroverde zo een plekje in het nationale elftal.De Citizens haalden ook nog een nieuwe doelman: Stefan Ortega. Hij komt over van Arminia Bielefeld en moet concurreren met Ederson. Ortega keepte vorig jaar een sterk seizoen, waarbij enkel Yann Sommer van Borussia Mönchengladbach meer reddingen deed dan hij. City doet een goede zaak, want het krijgt een waardige tweede keeper en dat helemaal gratis.Nadat eerder Gabriel Jesus de overstap maakte naar Arsenal volgt nu ook Oleksandr Zintsjenko. Om die leemte op te vullen, informeerde City naar verluidt bij een nieuwe linksback, Marc Cucurella. De ploegmaat van Leandro Trossard bij Brighton maakte vorig seizoen indruk in de Premier League. De Spaanse international kan zowel in de verdediging als op het middenveld spelen en zou goed passen in het systeem van Pep Guardiola.De ploeg kan ook niet langer rekenen op de Britse ster Raheem Sterling, die naar Chelsea vertrok. De kern van de Citizens blijft echter zeer groot. Met dit sterrenensemble blijft het doel hetzelfde: de Champions League binnenhalen.Door Christophe-Olivier Ninos